Yussuf Poulsen, Armel Bella-Kotchap, Amine Harit, Lesley Ugochukwu, Luka Vuskovic, Willem Geubbels, Silas oder Serginho: Die Liste an prominenten Namen, an denen der HSV dran sein soll, wurde kürzlich lang und länger. Und die Marktwerte sind teils riesig. Wie groß denken die Bosse aber wirklich in diesem Sommer? Die Transfer-Strategie ist klar – und auch andernorts bekannt.