„Always Hamburg“: Das steckt hinter der Zugabe zur HSV-Aufstiegsdoku

Mit der HSV-Doku „Always Hamburg“ feierte Filmemacher Tom Häussler im vergangenen Sommer einen großen Erfolg. In sechs Folgen von jeweils etwa 30 Minuten wurde der HSV-Aufstieg dokumentiert – mehr als 100 Drehtage steckten hinter der Produktion. Für all das Material war in der vom ZDF gezeigten Serie längst nicht genug Platz. Jetzt aber gibt es eine Zugabe. Das steckt dahinter.

Vor rund 1000 geladenen Gästen waren einige Folgen der HSV-Doku am 20. August im CinemaxX am Dammtor erstmals gezeigt worden. Zwei Tage später stand die komplette Serie dann in der ZDF-Mediathek bereit. Auch im Fernsehen liefen zwei Episoden. Schon in den ersten Wochen erreichte die Dokumentation ein Millionenpublikum.

„Ihr wolltet mehr“, schrieb die Online-Marketing-Plattform OMR-Frames, Produzent der von Kritikern und Fans hochgelobten HSV-Doku, Mitte November in den sozialen Medien – und kündigte zusammen mit einigen neuen Bildern den 28. November an.

120 Minuten „exklusives Bonusmaterial“

Was steckt dahinter? Keine neuen Folgen, keine Fortsetzung der Serie. Stattdessen ist rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine DVD/Blu-ray mit dem Titel „Always Hamburg“ in den HSV-Fanshops erhältlich. Sie enthält neben den sechs bereits bekannten Teilen und zusätzlichem Bildmaterial auch 120 Minuten „exklusives Bonusmaterial“.

Dazu zählen unter anderem emotionale Kabinen-Ansprachen von Ex-Coach Steffen Baumgart („Wir sind der Druck!“) und von Aufstiegs-Trainer Merlin Polzin sowie mehrere Fan-Interviews. Die Gesamtlaufzeit der DVD, die auch digital verfügbar sein soll, beträgt rund 300 Minuten. Der Preis: 24,95 Euro.