Loic Favé, Claus Costa, Richard Krohn und Merlin Polzin auf dem Trainingsplatz im Gespräch

Haben klare Erwartungen an das Spiel in Pirmasens: Loic Favé, Claus Costa, Richard Krohn und HSV-Chefcoach Merlin Polzin (v.r.) Foto: WITTERS

paid„Alles bewusst geplant“: HSV-Trainer Polzin gibt ein Versprechen ab

Ihre Worte stehen jetzt auf dem Prüfstand. „Wir werden in Pirmasens eine schlagkräftige Truppe ins Feld schieben“, hatte Finanzboss Eric Huwer nach dem 0:4 gegen Lyon versprochen. Und Merlin Polzin legte auf Mallorca, trotz der fünften Testpleite in Folge, nach: „Wir werden bereit sein – auf unsere Art.“ Ebendiese neue Art aber ließ die Aufstiegseuphorie kürzlich immer weiter schrumpfen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass sich was dreht beim HSV: die Stimmung.

