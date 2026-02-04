Von Abel bis Zumberi: Alle Profis, die jemals für den HSV gespielt haben
Uwe Seeler, Manfred Kaltz, Kevin Keegan, Felix Magath oder Rafael van der Vaart: Seit der Gründung der Bundesliga hatte der HSV genau 639 Profis unter Vertrag. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Verdienste – und eigenen Daten. Die MOPO hat für Sie alle Spielerdaten der 639 Akteure, die jemals zur Profimannschaft des HSV gehörten, umfangreich aufbereitet. Stöbern Sie in unserer großen Datenbank – von den ersten Spielen in der Bundesliga über die goldenen Meister-Jahre und legendären Champions-League-Nächte bis hin zur 2. Liga und dem Aufstieg. Von Mathias Abel bis Valon Zumberi. Von Ägypten bis Venezuela. Und von 1963 bis heute.
