Alle Spiele ausverkauft? So kommen Sie an HSV-Tickets fürs Volksparkstadion

HSV-Tickets für ein Heimspiel im Volksparkstadion sind ein heißes Gut. In der Saison 2025/26 waren alle 17 Bundesliga-Spiele restlos ausverkauft – bei jeder einzelnen Partie waren 57.000 Zuschauer in der Arena. Es scheint, als hätte man als „normaler“ Fan kaum mehr eine Chance, an Karten für ein Spiel der Hamburger zu kommen. Doch es gibt Ausnahmen. Und immer wieder vereinzelte Ticket-Angebote. Die MOPO sagt Ihnen, wie Sie am besten an eine Eintrittskarte für ein HSV-Spiel kommen.

Die Saison 2025/26 war eine Ausnahme-Saison für den HSV. Jedes einzelne Heimspiel komplett ausverkauft, bei allen 17 Partien in der Bundesliga – das hat es in Hamburg nie zuvor gegeben. 968.100 Zuschauer waren in Summe in dieser Spielzeit dabei, das macht durchschnittlich 56.947 Fans pro Spiel. Nur im Nordderby gegen Bremen mussten aus Sicherheitsgründen ein paar wenige Plätze im Volksparkstadion freibleiben.

HSV-Fans sorgen immer für ausverkauften Volkspark

Der Fan-Hype im Volkspark ist so groß wie nie. Und dadurch ist es gleichzeitig auch so schwer wie nie, bei einem Heimspiel des HSV live dabei zu sein. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Gegner Bayern München oder FC Augsburg heißt – meist sind die Tickets innerhalb weniger Minuten vergriffen. Selbst Mitglieder kommen nicht immer zum Zug. Und Nicht-Mitglieder haben fast gar keine Chance.

Beeindruckende Kulisse: Die Fans sorgen im Volksparkstadion Woche für Woche für eine stimmungsvolle Atmosphäre. WITTERS Beeindruckende Kulisse: Die Fans sorgen im Volksparkstadion Woche für Woche für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Prinzipiell gilt bei der Ticket-Vergabe: Mitglieder haben Vorrang. In der Regel beginnt der Vorverkauf für ein Heimspiel rund vier Wochen vor der Partie. Zuerst haben all diejenigen Zugriff, die eingetragenes Vereinsmitglied sind. Und hier besteht schon das erste Problem – immerhin wächst die Zahl der HSV-Mitglieder stetig an und liegt mittlerweile bei fast 150.000. Bei einer Stadion-Kapazität von 57.000 Plätzen lässt sich unschwer erkennen, dass nicht alle eine Karte bekommen können.

„Generell haben Mitglieder des HSV ein Vorkaufsrecht von mindestens einem Tag für alle Heim- und Auswärtsspiele. Die Länge des Mitgliedervorverkaufs variiert nach Gegner und/oder Terminierung. Im Anschluss werden Karten, je nach Verfügbarkeit, in einen freien Vorverkauf geben. Sollten wir im Mitgliedervorverkauf bereits alle verfügbaren Tickets verkauft haben, bieten wir keinen freien Vorverkauf an.“ Erklärung des HSV zum Procedere der Ticket-Vergabe

Das zweite Problem ist, dass gar nicht alle 57.000 Tickets in den Verkauf gehen. Der Gästeblock steht natürlich den Fans des Gegners zu, je nach Sicherheitsbestimmungen und Abnahme des Vereins sind das zwischen 5000 und 7000 Plätze. Außerdem hat der HSV in der Saison 2025/26 – genau wie in den Vorjahren – 21.500 Dauerkarten verkauft. Hinzu kommen diverse VIP- und Hospitality-Karten. Der Einzelverkauf umfasst also meist nur etwa die Hälfte aller Tickets.

Nur selten gibt es beim HSV einen freien Ticket-Verkauf

Wenig überraschend kommt es nach dem Ansturm der Mitglieder fast nie zu einem freien Verkauf, also einem Angebot von Tickets auch für Nicht-Mitglieder. In der Bundesliga war das bislang nur ein einziges Mal der Fall – für das erste Heimspiel des Jahres 2026 gegen Bayer Leverkusen. Für den kalten Dienstagabend im Januar außerhalb der Schulferien gingen immerhin eine Handvoll Karten in den freien Verkauf.

Fast immer ist das Volksparkstadion bei Heimspielen des HSV bis auf den letzten Platz voll besetzt. WITTERS Fast immer ist das Volksparkstadion bei Heimspielen des HSV bis auf den letzten Platz voll besetzt.

Auf eine solch seltene Ausnahme muss man aber nicht zwingend warten. Denn es gibt eine weitere Hintertür für HSV-Tickets: der offizielle Zweitmarkt. Fans, die ihre Eintrittskarte nicht nutzen, können sie in der offiziellen Ticketbörse einstellen und weiterverkaufen. Dort werden insbesondere Dauerkarten-Plätze für einzelne Spiele angeboten, wenn der Inhaber mal bei einem Spiel verhindert ist. Die beste Chance besteht in den Tagen unmittelbar vor der Partie, falls ein Dauerkarteninhaber kurzfristig (z.B. wegen Krankheit) auf das Spiel verzichten muss.

Die Abwicklung erfolgt dabei über den Verein selbst, der die Dauerkarte für die entsprechende Partie sperrt und dem Zweit-Käufer ein separates Ticket ausstellt. Der Preis richtet sich nach den Tageskarten plus zehn Prozent Bearbeitungsgebühr. Aktuell teilt der HSV seine Heimspiele in verschiedene Preis-Kategorien (A bis E) je nach Attraktivität des Gegners ein. Stehplätze gibt’s in Kategorie E ab 18 Euro, für die besten Sitzplätze in Kategorie A werden 89 Euro fällig.

HSV wehrt sich gegen falsche Tickets bei Viagogo & Co.

Immer wieder finden sich auch vermeintliche Ticket-Angebote auf anderen Internetseiten wie „Viagogo“, „Ticketbande“, „eBay“ oder „Kleinanzeigen“. Ein Weiterverkauf von Tickets über andere Plattformen als den HSV-Zweitmarkt ist allerdings laut Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen (ATGB) verboten. Ganz wichtig: Dort verkaufte Karten sind schlicht ungültig und ermöglichen keinen Eintritt ins Stadion. Der HSV und andere Vereine der Bundesliga und 2. Liga wehren sich seit Jahren gegen solche Anbieter.

„Der HSV lehnt deren Geschäftsgebaren ab, kooperiert mit keiner dieser Plattformen und rät ausdrücklich davon ab, über diese oder andere Plattformen Tickets zu erwerben. Dort erworbene Tickets sind ungültig und berechtigen nicht zum Zutritt in das Volksparkstadion.“ Stellungnahme des HSV zu Ticket-Angeboten auf Internetplattformen

Selbstverständlich ist es erlaubt, ein gekauftes Ticket privat an Freunde oder Bekannte weiterzugeben oder zwei Karten für sich und eine Begleitung zu erwerben. Meist können pro Buchung maximal vier Plätze gekauft werden. Die offiziellen HSV-Tickets gelten außerdem als Fahrschein im HVV (Ringe A-E) für eine Hin- und Rückfahrt zum Volksparkstadion mit U-Bahn, S-Bahn oder Bus.

Auch die HSV-Frauen spielen im Volksparkstadion

In unregelmäßigen Abständen verlost der HSV zusammen mit seinen offiziellen Partnern auch einzelne Tickets für ein Heimspiel. Auch die MOPO hat in der Vergangenheit immer wieder solche Gewinnspiele gemeinsam mit dem Verein veranstaltet. Mit etwas Glück kann man auch so eine Eintrittskarte in den Volkspark bekommen. Echte Gewinnspiele lassen sich daran erkennen, dass sie von einem offiziellen Partner des HSV (z.B. einem Medienpartner oder einem Sponsor) durchgeführt werden.

Verzweifelte Fans suchen nicht selten am Spieltag noch direkt vor dem Volksparkstadion mit Pappschildern nach einem Ticket. WITTERS Verzweifelte Fans suchen nicht selten am Spieltag noch direkt vor dem Volksparkstadion mit Pappschildern nach einem Ticket.

Dennoch sind die Chancen natürlich mit Abstand am größten, wenn man Mitglied im Verein ist – und schnell, also direkt beim Verkaufsstart des Mitglieder-Vorverkaufs. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die weniger beliebten Partien: Testspiele, Vorbereitungsspiele oder die Saison-Eröffnung im Volkspark sind oft weitaus langsamer vergriffen oder gar nicht ausverkauft. Dasselbe gilt für die Heimspiele der HSV-Frauen, die ebenfalls im Volksparkstadion ausgetragen werden und fast immer in den freien Verkauf gehen.

So läuft die Ticket-Vergabe beim HSV ab:

vor Beginn der Saison : Verkauf von Dauerkarten (derzeit 21.500)

: Verkauf von Dauerkarten (derzeit 21.500) ca. vier Wochen vor dem Spiel : Vorverkauf von Einzel-Tickets an Vereinsmitglieder des HSV

: Vorverkauf von Einzel-Tickets an Vereinsmitglieder des HSV einige Tage danach : freier Vorverkauf an Nicht-Mitglieder, sofern noch Plätze verfügbar sind

: freier Vorverkauf an Nicht-Mitglieder, sofern noch Plätze verfügbar sind bis kurz vor Spielbeginn: Wiederverkauf von nicht genutzten Karten über die HSV-Ticketbörse

Hier haben Sie die besten Chancen auf HSV-Tickets: