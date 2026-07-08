Der HSV reist an diesem Mittwoch ins Trainingscamp nach Helsingør. Mit dabei sind zahlreiche Talente – nicht aber Angreifer Otto Stange, der am Abend einen anderen wichtigen Termin hat.

Die letzte Dienstreise der kompletten HSV-Mannschaft nach Dänemark ist fast ein Jahr her. Am 12. Juli 2025 gastierten die Hamburger bei ihren Freunden vom FC Kopenhagen und verloren den Test im legendären Parken-Stadion mit 0:1. Zwölf Monate später wird nicht gespielt im Nachbarland, dafür aber mehrere Tage lang trainiert – erstmals an diesem Mittwochnachmittag. Danach wartet ein TV-Highlight.

Das Wetter in Helsingør meint es gut mit dem HSV. Am Anreisetag wird es zwar noch windig sein, allerdings bei angenehmen rund 20 Grad. Von Donnerstag bis Samstag soll es vor allem sonnig werden in Nord-Ost-Dänemark. Die Gäste aus dem Volkspark nächtigen im Strandhotel Marienlyst direkt an der Öresund-Meerenge. In Sichtweite zur Küste liegt auch der örtliche Trainingsplatz am Stadion Helsingör, auf den Merlin Polzin am Mittwochnachmittag ab circa 16.45 Uhr zum ersten Mal bitten wird.

Mehrere HSV-Talente um Lemke sind mit im Camp

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Mit an Bord des Flugzeugs ab Hamburg-Fühlsbüttel sind am Morgen auch mehrere Talente. Neben den beiden Nachwuchstorhütern Colin Poppelbaum (19) und Elias Lahti (17) haben Linksverteidiger Louis Lemke (16), Winter-Zugang Jannes von Diczelski (17), Stürmer Thierry Sedlatschek (17) und Innenverteidiger Jason Bissi-Mouelle (18) eine Camp-Einladung von den Proficoaches erhalten. Weil der HSV-Kader längst nicht komplett ist, Polzin in Helsingør aber trotzdem vernünftig arbeiten möchte, bekommen die Eigengewächse die Chance, sich zu präsentieren.

Otto Stange ist längst etabliert im Teamkreis, wird den Trainingsstart des HSV auf dem Rasen aber verpassen. Der 19-Jährige weilt mit der deutschen U19-Nationalmannschaft noch bei der EM in Wales, wo am Mittwochabend das Halbfinale ansteht. Anstoß der DFB-Partie gegen die Ukraine ist um 20 Uhr – die HSV-Profis können sich in ihrem Hotel also entspannt vor einen Fernseher setzen, nachdem sie ihre Einheit beendet haben werden.

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Stange spielt am Mittwochabend im Halbfinale der U19-EM

Das Motto lautet am Mittwoch: erst selbst schwitzen – und dann Stange am TV-Bildschirm anfeuern. Der Stürmer ist nicht nur Fanliebling, sondern kommt als Strahlemann auch in der Kabine gut an. Alle EM-Spiele der deutschen U19-Junioren, die ohne den geschonten Stange zum Ende der Gruppenphase einen 0:4-Dämpfer gegen Spanien hinnehmen mussten, werden kostenlos im Livestream auf DFB.TV übertragen. Diesmal wird Stange aller Voraussicht nach wieder von Anfang an spielen, um sein Torekonto beim Turnier aufzustocken. Bisher liegt der HSV-Youngster bei drei Treffern – nur das spanische Offensivjuwel José Antonio Morante hat eine Bude mehr. Im Finale am Samstag (20 Uhr) würde erneut Spanien oder Kroatien warten.

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Genauso wie Stange sind auch die beiden WM-Fahrer Miro Muheim und Sander Tangvik nicht mit dem HSV in Dänemark. Nicolás Capaldo, dessen Turnier-Traum auf den letzten Metern platzte, wird nach einem minimal verlängerten Urlaub am Donnerstag in Helsingør erwartet. Die Leih-Rückkehrer Immanuel Pherai, Emir Sahiti und Joel Agyekum sind von Anfang an dabei.

Taktik noch nicht im Fokus der HSV-Trainer um Polzin

Zu erwarten ist, dass es Polzin, Loic Favé und Richard Krohn im Rahmen des ersten Trainingslagers noch nicht um taktische Feinheiten gehen wird. Wie in jedem Sommer stehen zum Auftakt der Vorbereitung die Basics im Vordergrund. Anders als nach dem Aufstieg vor einem Jahr werden die Trainer die auf defensiver Kompaktheit und schnellem Umschalten basierende Spielidee nicht auf links drehen – sie soll aber weiterentwickelt werden.

Das entspricht auch den Vorstellungen von Kathleen Krüger. Die neue Sportvorständin hatte bei ihrer Vorstellung in der vergangenen Woche erklärt: „Wir werden immer noch sehr häufig der Herausforderer sein. Wir sind aber mutig, ambitioniert und leidenschaftlich. Wir wollen nicht verwalten, sondern entwickeln.“ Die ersten Schritte für dieses Vorhaben will der HSV in Dänemark gehen. Alle Trainingseinheiten sollen öffentlich sein. Am Donnerstag wird ab 15 Uhr trainiert und am Freitag und Samstag jeweils ab 11 Uhr, wobei die abschließende Einheit direkt im Stadion steigen soll.

„Das Trainingslager in Dänemark ist die erste Zusammenkunft in der neuen Saison und der Auftakt in die Vorbereitung nach einer längeren Sommerpause“, sagte Polzin gegenüber den Klubmedien und erklärte: „Wir haben bereits Leistungstests absolviert, aber jetzt geht es darum, wieder auf den Platz zu kommen, den Ball am Fuß zu haben und in die fußballspezifischen Abläufe zu finden.“