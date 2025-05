„Alle Augen auf mich“: Hier machen die HSV-Aufsteiger ihren Traum-Urlaub

Nach Ibiza mit der Mannschaft ist vor dem nächsten Traum-Urlaub: Die HSV-Profis nutzen ihre wohlverdiente Auszeit bestens. Während manche von ihnen, wie Miro Muheim (Schweiz) oder Immanuel Pherai (Suriname), im Juni wieder für ihre Nationalmannschaft im Einsatz sein werden, darf sich das Gros der Mannschaft noch ein wenig länger ausruhen. Und der Entspannungsmodus ist längst aktiviert: Schon in den sieben Tagen nach der Aufstiegsparty an Hamburgs Rathaus zeigten sich die Spieler von den unterschiedlichsten Orten dieser Welt.

„Alle eyes on me“, also „Alle Augen auf mich“: Das schrieb Jean-Luc Dompé am Wochenende zu einem Instagram-Foto, das ihn mit schwarzem Fischerhut, dunkler Sonnenbrille und silberner Armbanduhr zeigt. Der Franzose war in der abgelaufenen Saison wahrlich der HSV-Profi, auf den sich die Blicke in den Zweitliga-Stadien mit am meisten gerichtet haben. Dompé hatte einen großen Anteil am Aufstieg – und darf nun erst einmal die Füße hochlegen. In den sozialen Medien deutete er an, dass er in Usbekistan urlaubt. Die Wahrheit oder ein Scherz? Es wäre in jedem Fall exotisch. Dass der 29-Jährige feiern kann, bewies er an der Binnenalster – und nun auch in einem Partyclub.

HSV-Profi Baldé in Mailand – Poreba mit Freundin auf Bali

Adedire Mebude, den es nach beendeter Leihe zurück zu Stammklub KVC Westerlo ziehen wird, wie der HSV am Dienstagnachmittag offiziell bestätigte, war nach dem Ibiza-Trip seiner (Ex-)Mannschaft in Spanien geblieben, aber aufs Festland gewechselt: Dort entspannte er mit ein paar Freunden in der Küstenstadt Marbella. Die Hamburger Eigengewächse Otto Stange und Joel Agyekum hatten es nach dem Teamurlaub des HSV nicht ganz so weit: Für sie ging es von Ibiza auf die etwas südlicher gelegene Baleareninsel Formentera. In Fabio Baldé chillt ein anderes Talent des Vereins derzeit in der italienischen Metropole Mailand, von wo er am Montagabend ein Foto auf Instagram teilte.

Kinga, die Freundin von Lukasz Poreba, gab am Montag preis, dass das Pärchen die freien Tage momentan auf der indonesischen Insel Bali verbringt. Die Familie Selke, zu der neben HSV-Stürmer Davie seine Frau Evelyn sowie die Tochter Aiyana (2) gehören, kam zu Wochenbeginn in Griechenland an. Dort stand am Dienstag ein Spaziergang an der Küste von Thessaloniki an – eine Stadt am Thermaischen Golf der Ägäis. Schon zuvor hatte sich Adam Karabec am Sonntag das legendäre Formel-1-Rennen in Monte-Carlo live an der Strecke angeschaut. Auch von Ransford Königsdörffer, Matheo Raab und Silvan Hefti ist bekannt, dass sie mit den Liebsten aktuell fernab Hamburgs weilen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nach 15 Jahren“: HSV-Profi verabschiedet sich mit einem Seitenhieb

Das gilt jedoch nicht für Noah Katterbach. Der in der Rückrunde wegen eines Kreuzbandrisses im Knie ausgefallene Linksverteidiger war am vergangenen Wochenende beim Bramfelder SV zu Gast – dem Heimatklub von Cheftrainer Merlin Polzin. Am Montagabend dann war Katterbach mit seiner Freundin bei einem Event des Auto-Herstellers Lamborghini in der Hansestadt. Pherai absolvierte am Dienstag, in Vorbereitung auf seinen Länderspiel-Trip, derweil ein individuelles Training mit intensiven Läufen. Und Coach Polzin? Der ist nach ein paar Tagen Ruhe schon wieder im Arbeitsmodus, um mit seinem Trainerteam und den HSV-Bossen um Stefan Kuntz den Erstliga-Kader zu planen.