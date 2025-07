Die Vorbereitung des HSV auf die Bundesliga-Saison, die für den Aufsteiger am 25. August in Gladbach beginnt, ist in vollem Gange. Wie weit ist der Klub schon – und wie wird er sich im Oberhaus schlagen? Die MOPO hat fünf spannende HSV-Themen mit Experten besprochen, darunter auch die heiße Torwart-Personalie. Ex-Keeper René Adler findet diesbezüglich deutliche Worte.