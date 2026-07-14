Martin Adeline hat seine erste Trainingseinheit beim HSV absolviert. Dabei zeigte der Vier-Millionen-Euro-Neuzugang direkt, was ihn auszeichnet. Auf die erste Begegnung mit den Fans muss er allerdings noch warten.

Bonjour, Monsieur Adeline! Am Montag hatte der 22-jährige Offensivspieler einen Vierjahresvertrag beim HSV unterschrieben, einen Tag später ging es für den Franzosen erstmals mit seinen neuen Mitspielern im Volkspark auf den Platz. Die Fans bekamen davon allerdings höchstens aus der Ferne etwas zu sehen. Sie müssen sich noch ein wenig gedulden, bevor sie den Vier-Millionen-Euro-Einkauf aus Frankreich hautnah erleben können.

„Die Gespräche mit dem HSV haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die Strahlkraft des Klubs, seiner Fans und des Stadions sowie die Möglichkeit, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und mich auf Bundesliga-Niveau zu beweisen, haben mich überzeugt“, hatte Adeline am Montag nach seiner Vertragsunterschrift gesagt und damit seinen Wechsel vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC zum HSV begründet. Gleichzeitig betonte Adeline, dass er sich nun darauf freue, seine Mitspieler kennenzulernen und zum ersten Mal im Volksparkstadion aufzulaufen.

Erster Adeline-Auftritt im Volksparkstadion gegen Everton

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Bis zur Premiere in seinem neuen Wohnzimmer muss sich der Franzose noch etwas gedulden. Aller Voraussicht nach wird es am 1. August im Testspiel gegen den Premier-League-Klub Everton so weit sein. Am Dienstag feierte er zunächst sein Debüt auf dem Trainingsplatz im Volkspark.

Kathleen Krüger, Martin Adeline und Claus Costa bei der Präsentation des HSV-Zugangs im Volkspark WITTERS

Familie begleitet Adeline am ersten Tag im Volkspark

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Seinen ersten richtigen HSV-Tag bestritt Adeline nicht allein. Seine Mutter und zwei Berater begleiteten den 22-Jährigen und schauten sich auch seine erste Einheit im Volkspark an. Sie sahen, wie der Franzose direkt gut in das Team integriert wurde und viele Tipps von allen Seiten bekam. Auf dem Platz zeigte er sofort, dass er für eine intensive Spielweise steht und immer wieder schnell den Torabschluss sucht.

Fans waren bei der Einheit nicht dabei. Das Training fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So ist es auch für Mittwoch geplant. Erst am Donnerstag werden die Türen wieder für alle geöffnet. Dann kann Adeline auch seine neuen Anhänger kennenlernen. Foto- und Autogrammwünsche wird es sicherlich viele geben. Weitere Gelegenheiten dazu gibt es in Hamburg vorerst nicht. Am Freitag wird erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet, am Samstag geht es zum Testspiel nach Wien und anschließend für knapp eine Woche ins Trainingslager nach Österreich.