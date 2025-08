Abwehrspieler im Anflug: Er soll der nächste Neue beim HSV werden!

Zwei Deals würden die HSV-Bosse am liebsten so schnell wie möglich eintüten. Neben einem Innenverteidiger soll auch zügig Verstärkung für die rechte Abwehrseite kommen. Sieht so aus, als könnte der erste der beiden Transfers nun eingetütet werden. Warmed Omari (Stade Rennes) soll am Mittwoch in Hamburg seinen Medizincheck absolvieren und dann einen Leihvertrag beim HSV unterschreiben. Der 25-Jährige wäre der gesuchte Mann für die Abwehrmitte.

Schnappt sich der HSV einen weiteren Franzosen? Mit Aboubaka Soumahoro (20), William Mikelbrencis (21), Rayan Philippe (24) und Jean-Luc Dompé (29) haben die Hamburger bereits vier Kicker aus dem Land des aktuellen Vize-Weltmeisters unter Vertrag. Omari könnte nun der nächste sein.

Omari könnte auf Leihbasis zum HSV wechseln

Der französische Journalist Benjamin Quarez von der für gewöhnlich gut unterrichteten Zeitung „La Parisien“ berichtete am frühen Dienstagabend als erster von dem sich anbahnenden Wechsel. Omari, der laut transfermarkt.de einen Ablösewert von drei Millionen Euro besitzt, ist auf dem Weg nach Hamburg. Angedacht ist eine Leihe bis Saisonende mit anschließender Kaufoption.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was hat der 1,88 Meter große Abwehrmann drauf? Seine Stärken sollen sowohl in der Spieleröffnung als auch in der Verteidigungsarbeit liegen. Beim HSV wäre er für den rechten Part in der Dreier-Abwehrkette vorgesehen.

In der Vorsaison hatte Omari in Lyon einen schweren Stand

Aber: Omari hat eine schwierige Saison hinter sich. Im Vorjahr kickte der frühere U21-Nationalspieler Frankreichs, der mittlerweile für das A-Team der Komoren spielt, auf Leihbasis bei Olympique Lyon und kam kaum zum Zug. Nur einmal durfte er in der Ligue 1 ran, dazu gesellten sich ein Pokalauftritt und zwei in der Europa League. Besser lief es für Omari in der Serie 23/24 in Rennes. Mit 25 Erstliga-Einsätzen und guten Leistungen empfahl er sich für Lyon.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach geplatztem Wechsel: HSV-Trainer Polzin tröstet Königsdörffer

Der HSV soll seine nächste Station werden. Viele HSV-Fans träumten zuletzt auch wieder von Top-Talent Luka Vuskovic (18). Tottenham Hotspur will den Bruder des wegen Dopings gesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic offenbar doch verleihen, der HSV ist heiß auf den Kroaten. Bei Omari ist der HSV schon einen Schritt weiter. Kommen könnten am Ende aber auch beide…