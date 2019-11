Abwehrmann Ewerton: Noch kein Spiel für den HSV – aber alle schwärmen schon

Für zwei Millionen Euro hat der HSV in diesem Sommer Ewerton aus Nürnberg verpflichtet. Der Brasilianer sollte in Hamburg mit seiner Erfahrung ein wichtiges Puzzleteil für das große Ziel Aufstieg werden. Bei einem Pflichtspiel kam er bis heute aber noch nicht für den HSV zum Einsatz – und dennoch schwärmen Trainer und Mitspieler von dem 30-Jährigen.

Direkt zum Saisonstart hatte sich Ewerton im Training verletzt. Mit einem Syndesmosebandanriss fiel er die ersten drei Monate aus. Zurzeit wird der Verteidiger Schritt für Schritt in das Team integriert. Um in den richtigen Rhythmus zu kommen ist für ihn das Sammeln von Spielpraxis immer wieder der entscheidende Faktor. Eine kleine Kostprobe seiner Qualität gab es nun am Donnerstag beim Test gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK (1:0).

HSV-Trainer lobt den Brasilianer

Ewerton durfte für 90 Minuten ran. Der Brasilianer überzeugte in der Abwehr und wurde hinterher für seinen Auftritt von Dieter Hecking gelobt. „Seine Erfahrung und Ruhe hat man in dem Spiel sofort gesehen. Alles, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Man sieht, dass er uns die Stabilität bringen kann, die wir uns von ihm auch erhoffen“, sagte der Coach, der es trotzdem erst mal weiter offen lässt, wann Ewerton sein Pflichtspiel-Debüt bei den HSV-Profis feiern wird.

Laut Hecking braucht Ewerton noch weitere Einsätze in Testspielen oder bei der U21, bevor er dann auf die ganz große Bühne geschickt wird. Sein Mitspieler Tim Leibold freut sich schon jetzt auf diesen Moment. Er spielte in der vergangenen Saison zusammen mit Ewerton in Nürnberg und kann die Qualitäten des Brasilianers am besten einschätzen. Im Gespräch mit der MOPO sagte Leibold über Ewerton: „Leider haben ihn die Verletzungen hier bisher immer wieder ausgebremst. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der über viel Routine verfügt. Er ist extrem ruhig, gibt einem Team viel Stabilität. Er hat uns in Nürnberg damals sehr viel Sicherheit gegeben, weil er seine Zweikämpfe meistens gewonnen hat. Das ist gerade in wichtigen Spielen enorm zielführend.“ Der HSV und die Fans können sich also freuen. Die Frage ist nur, wann es soweit sein wird.