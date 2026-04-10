Abstiegskampf: Wie gefährlich wird dem HSV der Remis-Rausch?

Nur ein Sieg (2:1 in Wolfsburg) aus den vergangenen sieben Liga-Spielen – und trotzdem bleibt der HSV im Abstiegskampf über dem Strich. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 15 beträgt weiter sechs Punkte. So war es schon nach dem 22. Spieltag. Im Tabellenkeller läuft ein Schneckenrennen. Dass sich der HSV bislang noch nicht entscheidend absetzen konnte, liegt auch an einem ungewöhnlichen Remis-Rausch.

Beim 1:1 am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den FC Augsburg wurden im Volkspark mal wieder die Punkte geteilt. Für den HSV ist das in dieser Spielzeit nichts Neues. Es war für die Hamburger bereits das sechste Remis in bislang elf Rückrunden-Spielen. In der gesamten Saison sind es zehn. Da kann kein anderer Verein in der Bundesliga mithalten.

Viele HSV-Remis gegen direkte Konkurrenten

Natürlich muss grundsätzlich zwischen den einzelnen Spielen differenziert werden. Ein 2:2 gegen die Bayern oder ein 1:1 gegen Dortmund ist bemerkenswert. Ein Punkt gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ist hingegen nur bedingt ein Erfolg. Passiert ist das in dieser Saison bereits gegen Mönchengladbach (in zwei Spielen), Union Berlin, Augsburg, Mainz, St. Pauli und Köln. Insgesamt verteilen sich die zehn HSV-Remis auf sechs Heimspiele und vier Auswärtsauftritte.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Alarm, Dreck, Chaos: Feuerwehrmann über dramatische Zustände in Flüchtlingsunterkunft

Feuerwehrmann über dramatische Zustände in Flüchtlingsunterkunft Fahrschein, bitte: An welchen Bahnhöfen am häufigsten kontrolliert wird

An welchen Bahnhöfen am häufigsten kontrolliert wird Feuer-Drama: Welche Rolle eine Kloschüssel bei der Rettung einer Familie spielte

Welche Rolle eine Kloschüssel bei der Rettung einer Familie spielte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: HSV-Juwel Baldé im Fokus & Sky-Kommentator über St. Paulis Abstiegskampf

HSV-Juwel Baldé im Fokus & Sky-Kommentator über St. Paulis Abstiegskampf 28 Seiten Plan 7: Eine Ausstellung wie „ein Tauchgang“ & ein aufwühlendes Stück an den Kammerspielen

Fakt ist: Die Hamburger sind in dieser Saison die Remis-Könige der Liga. Ein Grund zur Sorge ist das für die Verantwortlichen im Volkspark allerdings nicht. Prinzipiell wird jeder Punkt in der Bundesliga vom Trainerteam der Hamburger als Erfolg gewertet. Denn im Normalfall sollte auch dieser Weg zum Klassenerhalt führen. In der Vergangenheit sind in der Regel nicht die Teams mit den meisten Unentschieden aus der Bundesliga abgestiegen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Er brennt für den HSV!“ Gibt es für Grønbæk noch ein Happy End im Volkspark?

Zehn oder mehr Remis in einer kompletten Bundesliga-Saison hatte der HSV zuletzt in der Spielzeit 2011/12. Damals waren es am Ende zwölf, und der Klassenerhalt auf Platz 15 wurde mit fünf Zählern Vorsprung mehr oder weniger sicher geschafft. Der Remis-Rekord des HSV in der Bundesliga liegt bei 16 Unentschieden. Das passierte in der Saison 1991/92. Damals waren allerdings 20 Teams dabei, und es gab 38 Spieltage.