Abschiede stehen an: Wer in der HSV-Kabine neben wem saß – und bei Vuskovic

Am Aufstiegsabend war alles egal. Normalerweise ist die Kabine das Heiligtum einer jeden Mannschaft, der Ort, an dem die Spieler vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt sind, der Raum, in dem im Falle des HSV Merlin Polzin seine finalen Ansprachen vor Heimspielen hält. Doch nach dem 6:1 gegen den SSV Ulm waren auch Fotografen in der Umkleide, um die wilden Feierlichkeiten zu dokumentieren. Jean-Luc Dompé startete nach Abpfiff sogar einen Instagram-Livestream von dort. Doch demnächst steht für einige der Abschied an.

Sobald die Aufstiegshelden von Ibiza zurückgekehrt sind, werden manche von ihnen ihre Spinde im HSV-Stadion leerräumen. Marco Richter etwa, der nach seiner Leihe zum 1. FC Mainz 05 zurückkehren und wegen dessen Abschied demnächst Matheo Raab einen neuen Sitznachbarn bekommen wird. Der Ersatzkeeper nahm während der abgelaufenen Saison rechts vom Mittelfeldmann Platz, links neben Richter saß wiederum Reis, dessen Verbleib noch offen ist. Auch Alexander Røssing-Lelesiit könnte deshalb bald jemand anderes an seiner rechten Seite begrüßen.

Meffert sitzt neben Selke, Dompé auch neben Mikelbrencis

Zudem wartet auf Jonas Meffert eine Umstellung. Rechts von ihm saß in der Rückrunde Leihprofi Adedire Mebude, der bald wieder bei Stammklub KVC Westerlo aufschlagen wird. Und links von Meffert hatte Davie Selke, dessen Zukunft ebenfalls noch ungeklärt ist, seinen Spind. Gemeinsam mit seiner Frau Evelyn und Töchterchen Aiyana (2) lächelte der HSV-Stürmer während der Kabinen-Party vor seinem Sitzplatz in eine Kamera. Je nachdem, ob der Verein die Kaufoption für Adam Karabec ziehen wird oder nicht, könnte es auch für Dompé sowie Miro Muheim bald einen neuen Sitzpartner geben. Dompé weiß außerdem Landsmann William Mikelbrencis an seiner (anderen) Seite.

Hannes Hermann, Adam Karabec, Matheo Raab (v.l.) und Co. feierten nach dem Aufstieg wie wild in der HSV-Kabine. WITTERS Hannes Hermann, Adam Karabec, Matheo Raab (v.l.) und Co. feierten nach dem Aufstieg wie wild in der HSV-Kabine.

So in etwa sah die Sitzverteilung in der Umkleide bis zuletzt aus, beginnend von links neben der Eingangstür und unterbrochen von zwei weiteren Türen in den Ecken: Dennis Hadzikadunic – Mebude – Meffert – Selke – Fabio Baldé – Silvan Hefti – Otto Stange – (Tür) – Hannes Hermann – Lukasz Poreba – Mikelbrencis – Dompé – Karabec – Muheim – Sebastian Schonlau – Bakery Jatta – Robert Glatzel – (Tür) – Raab – Richter – Reis – Røssing-Lelesiit – Luis Seifert, Mario Vuskovic – (Ecke) – Tom Mickel – Ransförd Königsdörffer – Emir Sahiti – Daniel Heuer Fernandes – Immanuel Pherai – Daniel Elfadli – Aboubaka Soumahoro – Nicolas Oliveira. Neben Letzterem ist dann wieder die Eingangstür.

Vuskovic hat noch immer seinen Platz in der HSV-Umkleide

Was auffällt: In der hinteren Ecke direkt rechts von der Eingangstür hat der gesperrte Vuskovic noch immer seinen Platz. Als sich der Dopingverdacht gegen ihn im November 2022 erhärtet hatte, wurde auch sein Spind in der HSV-Kabine von Beamten durchsucht. Der Kroate, der beim finalen Heimspiel gegen Ulm live dabei war, darf sich nicht in der Umkleide und an anderen Orten in den Stadion-Katakomben aufhalten. Seine Mitspieler halten ihm seinen Platz aber dennoch frei – mit der Aussicht, dass sich Vuskovic im Herbst 2026 wieder neben Seifert, Mickel oder einem dann vielleicht neuen HSV-Profi niederlassen darf. Bis zum Ablauf seiner Sperre dauert es noch mehr als ein Jahr.

Schon in diesem Sommer aber werden im Inneren der Arena einige Neuzugänge in Empfang genommen, eventuell schon im Laufe des Junis. Bis dahin werden sich Richter und Mebude bereits verabschiedet haben. Und womöglich räumt in Kürze auch manch anderer Profi, der keine Zukunft beim HSV hat, seinen Spind im Volksparkstadion aus.