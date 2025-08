Abflug nach Malle: Das plant Polzin im HSV-Camp – zwei Talente sind dabei

Am Mittwochvormittag haben die HSV-Profis nochmal im Volkspark trainiert, anschließend geht es bis Sonntag nach Mallorca. Auf der Baleareninsel setzen Trainer Merlin Polzin und sein Staff zum Feinschliff für die neue Saison an – und auch neben dem Platz wird sich einiges tun. Die MOPO erklärt, was im Malle-Camp geplant ist.

Sonne satt und Temperaturen von bis zu 33 Grad erwarten den HSV im Urlaubsparadies, daran wird sich bis zur Abreise am Sonntag auch nichts ändern. Aus Polzins Sicht optimale Bedingungen, um der bislang eher holprigen Vorbereitung einen neuen Anstrich zu verpassen. „Ich erhoffe mir optimale Bedingungen und auch drumherum ein Programm, bei dem man mal auf andere Gedanken kommen kann“, bekennt der Coach.

Auf Mallorca steigt die HSV-Generalprobe für die Saison

Wie schon Anfang April, als der HSV mitten im Aufstiegskampf nach Mallorca reiste, wird der HSV auf der noblen Anlage des RCD Mallorca trainieren. Los geht es morgens um 9.30 Uhr, nachmittags ist eine zweite Einheit geplant. Die Mallorquiner sind am Samstag (20 Uhr) auch der letzte Testgegner der Hamburger vor dem Pflichtspielauftakt im Pokal bei Oberligist Pirmasens (16.8.).

„Wir planen viele Maßnahmen, die dazu beitragen, dass wir als Team weiter zusammenwachsen und jeder Einzelne seine Rolle auf und außerhalb des Platzes noch besser einordnen kann“, sagt Polzin. Der Trainer wird auch das eine oder andere unangenehme Gespräch mit Profis führen, die es in der kommenden Saison schwer haben dürften. Gespräche dieser Art führte Polzin bereits während des ersten Camps in Herzogenaurach (u.a. mit Bakery Jatta). Vor dem Malle-Trip weiß der Coach: „Das wird sicherlich ein Rahmen sein, wo man das eine oder andere Gespräch auch über Zukunftssituationen noch besser führen kann.“

HSV-Trainer Polzin will seinen Profis Freiheiten gewähren

Nicht zu kurz kommen soll während der Tage auch der Spaß. „Es wird nicht so sein, dass wir einen Tagesplan haben, der von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr durchgetaktet ist“, so Polzin. „Es entsteht auch etwas mit einer Mannschaft, wenn sie von sich aus Lust hat, gemeinsam Zeit zu verbringen. Da ist der Rahmen definitiv gegeben. Deshalb wird es ein Mix aus Einfordern meinerseits, aber auch Freiheiten für die Jungs.“ Auf dem Ballermann wird man die HSV-Profis dennoch nicht antreffen.

Mit auf Mallorca dabei sein sollen zumindest teilweise auch der potenzielle neue Abwehrmann Warmed Omari, der am Mittwoch voraussichtlich noch seinen Medizincheck absolviert, und Jean-Luc Dompé. Der Franzose, der nach seiner Sprunggelenksverletzung für sein Comeback schuftet, soll am Freitag nachreisen. Teil der HSV-Reisegruppe sind auch die Talente Omar Megeed und Moritz Reimers.

Maurice Boakye und Raif Adam, die am Dienstag noch im Profi-Training mitmischten, bleiben hingegen in Hamburg und empfangen am Sonntag mit der U21 in der Regionalliga den SSV Jeddeloh.