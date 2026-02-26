HSV-Fans sorgen gegen Leipzig für Mega-Serie: So viele RB-Fans reisen mit

Seit sechs Ligaspielen ist der HSV ungeschlagen. Im Volkspark haben die Hamburger sogar die vergangenen sieben Bundesliga-Auftritte nicht verloren – und das, obwohl die Gegner unter anderem Bayern, Dortmund oder Stuttgart hießen. Für eine andere beeindruckende Serie sorgen seit einigen Monaten die Fans. Dabei geht es längst nicht nur um die Heimspiele.

Mit einem neuen Zuschauerrekord hatte sich der HSV im vergangenen Jahr aus der Zweiten Liga verabschiedet. 13 der 17 Heimspiele waren ausverkauft. Lediglich bei den Partien gegen Regensburg, Darmstadt, Fürth und Elversberg blieben ein paar Plätze im Stadion frei. Am Ende lag der Zuschauerschnitt bei 56.324 Besuchern pro Spiel – so hoch wie nie zuvor. Bei den 17 Auswärtsspielen war nur die Partie in Braunschweig nicht offiziell ausverkauft.

Nur bei Bayern und Dortmund ist es auch immer voll

Starke Zahlen, die die HSV-Fans in dieser Saison noch einmal übertreffen. Ob auswärts oder zu Hause: Bislang war jedes Bundesliga-Spiel der Hamburger komplett ausverkauft. Auf einen solchen Zuspruch kommen ansonsten nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Mit einer Stadionauslastung von 100 Prozent ist der HSV in der Bundesliga unterwegs. Dass sich das bis zum Saisonende noch einmal ändert, ist unwahrscheinlich. Zu hoch ist das Interesse, zu groß die Kartennachfrage. Saisonübergreifend wird das Heimspiel am Sonntag gegen RB Leipzig das 30. ausverkaufte Ligaspiel der Hamburger in Serie sein.

Dass Leipzig am Sonntag längst nicht das komplette Gästekontingent von 5700 Tickets ausschöpft, sondern nur mit etwa 2000 Fans nach Hamburg kommt, spielt keine Rolle. Der HSV hat die übrigen Karten selbst verkauft. Das Volksparkstadion wird komplett gefüllt sein.