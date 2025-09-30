30. Geburtstag in Berlin: Besondere HSV-Geschenke für die Super-Fans

Für den HSV ist ihnen kein Weg zu weit. Anfang August hatten die im Rollstuhl sitzenden Zwillinge Marcel und André Fricke eine abenteuerliche 1887-Kilometer-Reise auf sich genommen, um im Trainingslager auf Mallorca dabei zu sein. Es folgten die ersten Pflichtspiele der neuen Saison – und am Sonntag ein ganz besonderer Trip: Die Brüder verbrachten den Abend ihres 30. Geburtstags im Stadion An der Alten Försterei, fieberten mit, ehe es mit einem Punkt für ihren HSV zurück in die Heimat ging. Dort gab es am Montag zwei spezielle Geschenke.

Mit diesem Präsent hatten Marcel und André nicht gerechnet. Schon direkt nach dem 0:0 in Berlin-Köpenick hatten sie mit Daniel Heuer Fernandes abgeklatscht – und einen Tag später, als im privaten Kreis nachgefeiert wurde, erhielten sie dann das Trikot, in dem der HSV-Keeper den Elfmeter von Andrej Ilic pariert hatte. Heuer Fernandes schrieb sogar eine persönliche Widmung auf das Jersey: „Der war für euch.“ Also der parierte Strafstoß, den die Geburtstagskinder live beobachtet hatten. Die Überraschung mit dem Geschenk ging voll auf.

Die Frickes wurden an der Alten Försterei auch von HSV-Keepercoach Sven Höh beglückwünscht. WITTERS Die Frickes wurden an der Alten Försterei auch von HSV-Keepercoach Sven Höh beglückwünscht.

Dazu muss man wissen: Die Frickes sind riesige Keeper-Fans. Urgestein Tom Mickel hatte sich vor seinem Karriereende immer ganz besonders um die Zwillinge gekümmert. An der Alten Försterei kam auch Torwarttrainer Sven Höh vor dem Warmmachen zu ihnen.

Marcel und André Fricke trafen auch Ex-HSVer Baumgart

Es war nur ein besonderes Treffen von vielen. Marcel und André schossen auch ein Erinnerungsfoto mit Ex-HSV-Coach Steffen Baumgart, der rotgesperrt an der Seitenlinie fehlte, sich aber trotzdem Zeit für das Fan-Duo nahm, bevor er das Spiel der Unioner gegen seinen ehemaligen Klub in einem Container neben dem Gästeblock verfolgte.

Auch HSV-Vorstand Eric Huwer schaute in der Hauptstadt bei den Zwillingen vorbei. Privat. Auch HSV-Vorstand Eric Huwer schaute in der Hauptstadt bei den Zwillingen vorbei.

Zudem richteten Claus Costa, Stefan Kuntz und Eric Huwer am Spielfeldrand ihre Glückwünsche an die beiden nun 30-Jährigen, die von ihren Plätzen beste Sicht auf die Auswärtstribünen hatten. Finanzvorstand Huwer bezeichnete Marcel und André in seiner Instagram-Story als die perfekten Botschafter der HSV-Raute, als Vorbilder des Vereins.

Von Daniel Heuer Fernandes gab es ein besonderes Präsent für die beiden HSV-Fans. Privat. Von Daniel Heuer Fernandes gab es ein besonderes Präsent für die beiden HSV-Fans.

Am Spieltag wurden sie wie schon auf Mallorca und bei so vielen Reisen von ihren Liebsten begleitet. Am Montag bekamen sie dann noch ein zweites Geschenk überreicht: das Jersey des eingewechselten Stürmers Robert Glatzel. An HSV-Outfits mangelt es Marcel und André in den eigenen vier Wänden in Lübeck nicht, bisher hing aber nur ein einziges „Match-worn-Trikot“ in ihrem Schrank: das von Ex-Verteidiger Mergim Mavraj.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum waren die HSV-Ultras in Berlin 20 Minuten lang nicht zu hören

Die von Heuer Fernandes und Glatzel getragenen Hemden machten das Zwillingsglück am Montag perfekt. Dabei war der außergewöhnliche Sonntagstrip für sie eigentlich schon Geschenk genug.