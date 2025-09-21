25 Jahre nach dem 4:4 gegen Juventus – HSV-Fans feiern ihre Helden von damals!

„Europapokaaaal, Europapokaaaal“ – bereits vor dem 2:1 gegen Heidenheim kochte die Stimmung im voll besetzten Volkspark über, denn die Helden von einst holten sich ihren verdienten Applaus ab. 25 Jahre nach dem wahnsinnigen 4:4 gegen Juventus Turin ehrte der HSV seine Legenden und bereitete ihnen einen tollen Empfang. Ein großer Bahnhof für eine große Mannschaft. Die Fans waren begeistert.

Als die früheren Stars kurz vor dem Anpfiff einzeln aufgerufen wurden und ins Stadion marschierten, liefen vielen Anhängern kalte Glücksschauer über den Rücken. Sie haben nicht vergessen, was für einen grandiosen Kick ihnen diese Mannschaft am 13. September 2000 bot, als sie zum Champions-League-Auftakt ein 1:3 gegen Juve in ein 4:3 verwandelte – und sich am Ende doch noch den Ausgleich fing.

Butt und Mahdavikia von den HSV-Fans besonders gefeiert

„Butt, Butt, Butt“ und das langgezogene „Meeehdiiiiiiii“ hallten durchs Stadion – fast hätte man denken können, die Zeit sei stehen geblieben. Da zückten gleich mehrere der Legenden ihre Smartphones und machten Fotos von den Fans auf der Nordtribüne, die sie mit Ovationen übergossen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Block-Connection: Wie die Familie im Sorgerechtsstreit ihr prominentes Netzwerk nutzte

– Dem Kiez reicht es: Gastronomen gegen Gewalt und Belästigungen

– Klimaschutz: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Volksbegehren

– Rocker-Mord: „Hells Angels“-Gründer trifft nach 52 Jahren die Tochter des Opfers

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Wie der HSV die Wende schaffen will & die Gründe für St. Paulis Höhenflug

– 28 Seiten Plan7: „The Black Rider“ am Altonaer Theater, das große Kino-Finale von „Downton Abbey“ & Kultur-Tipps für jeden Tag

Toll aus HSV-Sicht: Gleich 14 Spieler von einst waren dem Ruf gefolgt und zur Jubiläumsfeier nach Hamburg gekommen. Jörg Butt, Mehdi Mahdavikia, Sergej Barbarez, Roy Präger, Thomas Doll, Harald Spörl, Nico Hoogma, Jochen Kientz, Ingo Hertzsch, Andreas Fischer, Stig Tøfting, Martin Groth, Rodolfo Cardoso und Marcel Ketelaer, dazu Trainer Frank Pagelsdorf und sein Assistent Armin Reutershahn, der damalige Teamarzt Gerold Schwartz und HSV-Legendenbetreuer Jürgen Ahlert – sie alle holten sich ihren verdienten Applaus ab. Nur wenige fehlten. Tony Yeboah etwa, der in seiner Heimat Ghana beruflich eingespannt war, oder Dortmunds Trainer Niko Kovac, der seinerzeit zum 4:3 getroffen hatte.

4:4 des HSV gegen Juventus wurde nochmals übertragen

Bereits am Abend zuvor hatte der HSV seine Helden in den VIP-Räumlichkeiten des Stadions geehrt und zu einer „Re-Live“-Übertragung des 4:4 gegen Juventus gebeten. Da waren auch die wenigen geladenen Fans begeistert und badeten in den Erinnerungen.

Ein ikonischer Schnappschuss: Niko Kovac wird nach seinem Treffer zum 4:3 gegen Juventus von seinen Kollegen beglückwünscht. WITTERS Ein ikonischer Schnappschuss: Niko Kovac wird nach seinem Treffer zum 4:3 gegen Juventus von seinen Kollegen beglückwünscht.

Auch HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (früher u.a. für Bochum, Lautern und Bielefeld aktiv) war dabei und merkte mit Blick auf den einen oder anderen seiner früheren Gegenspieler an: „Da sind mir spontan ein paar Schmerzen in den Kopf gekommen.“ Gedanken an frühere Duelle mit Fischer, Hertzsch oder Hoogma.

Auch Kuntz war froh, die Klasse von einst im Volkspark begrüßen zu können. „Die Jungen sollen ihnen mal gut zuhören, was damals alles möglich war“, sagte er. „Da würden wir gern mal so schnell wie möglich noch mal hinkommen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Gefeiert nach dem Sieg: Dieser HSV-Profi begeisterte gegen Heidenheim

Nun, der Weg dahin ist noch weit, die Brötchen, die aktuell im Volkspark gebacken werden, sind deutlich kleiner. Ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt wurde am Samstag allerdings gesetzt. Da freuten sich auch die Legenden von einst.