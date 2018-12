14 Spiele ohne Pleite: Angst um Ihre HSV-Serie, Herr Stevens?

Eine solche Erfolgsserie hat es in Hamburg schon seit mehr als zehn Jahren nicht gegeben. 14 Pflichtspiele in Folge blieb Huub Stevens in der Saison 2007/08 mit dem HSV ungeschlagen. Nun ist Hannes Wolf auf dem besten Weg, eine neue Erfolgsgeschichte zu schreiben.

Zwölf Pflichtspiele in Folge ist der HSV aktuell ungeschlagen. Am Sonntag in Kiel soll die Serie auf 13 Partien ausgebaut werden. Stevens wird alles aus der Ferne beobachten, den HSV verfolgt der Holländer weiter ganz genau. Die MOPO fragte bei Stevens nach: Haben sie Angst um ihre Serie?



„Ich glaube, der HSV wird es mit Hannes Wolf schaffen und die Serie toppen“, sagt der 65-Jährige, der damit kein Problem hätte, sondern sich in erster Linie für den HSV freuen würde. Nur eine kleine Anmerkung zum aktuellen Lauf hat er: „Als ich mit dem HSV 14 Spiele ungeschlagen blieb, haben wir in der Bundesliga und international gespielt.“

Zweite Liga heißt in dieser Saison der HSV-Alltag. Für Stevens wird sich das im Sommer allerdings wieder ändern. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass der HSV und Köln die beiden Vereine sind, die am Ende auch direkt wieder aufsteigen werden. Beide stehen nach der Hinrunde oben, das wird auch so bleiben. Für mich ist das klar“, sagt Stevens.



Die meisten HSV-Auftritte haben ihm bislang gut gefallen. „Sie gewinnen die Spiele zwar nicht unbedingt überzeugend, aber sie gewinnen. Nur das ist wichtig.“



Für die Zukunft hat Stevens einen Wunsch: „Der HSV gehört in die Bundesliga, auch die Stadt Hamburg hat es verdient, dass wieder große Gegner wie Bayern oder Dortmund ins Stadion kommen. Und ich gehe noch weiter. Ich hoffe, dass der HSV bald wieder an alte Zeiten anknüpft und international spielt.“