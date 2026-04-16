„101 % Anti Werder!“ Die bunten Sticker-Sticheleien der HSV-Fans

Die gegenseitige Ablehnung drückt sich nicht nur verbal aus – sondern auch in Schriftform. Wer noch einmal lesen oder sehen möchte, wie die HSV-Fans eigentlich zu Werder Bremen stehen, der muss sich nur im Volkspark umschauen. Rund um das Trainingsgelände kleben etliche, auch gegen den Nordrivalen gerichtete Sticker. Die MOPO schaute sich die bunten Exemplare vor dem Nordderby am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) etwas genauer an.

Die meisten Botschaften und/oder Motive sind kurz und deutlich. Allzu viel Platz für Worte und unterschiedliche Farben ist ja auch nicht auf den bei vielen Fans beliebten Stickern. Eine der simpelsten Aufschriften, die an einem Gitterzaun direkt am HSV-Campus zu finden ist, ist diese: „Wir hassen Werder Bremen.“ In Versalien geschrieben.

Manchmal braucht es nur vier Worte für klare Aussagen gegen den Nordrivalen. MOPO/Tim Meinke Manchmal braucht es nur vier Worte für klare Aussagen gegen den Nordrivalen.

Ein anderer Aufkleber direkt daneben richtet sich nicht nur gegen den SVW, sondern zudem gegen den FC St. Pauli. Da werden zwei Fliegen mit einem Sticker geschlagen, sozusagen. Wobei das Motiv hier ein Bär ist, der das HSV-Wappen auf der Brust trägt und die angekratzten Embleme vom Kiezklub sowie von Werder zu erdrücken scheint (siehe Foto oben).

Im Volkspark: Viele Aufkleber mit Botschaft gegen Bremen

Weniger bunt, aber mit klaren Aussagen versehen, sind Aufkleber wie „101 % Anti Werder!“ oder „Kein Bock auf Bremer“. Einige Schriftzüge kommen auch vulgär daher. So wurde in unmittelbarer Nähe zum Volksparkstadion ein Sticker mit dieser „Begrüßung“ angebracht: „Wilkommen, Ihr Wi**er“. Wobei der zweite Buchstabe „W“ vom Werder-Wappen abgebildet wird.

MOPO/Tim Meinke Die Meinung der HSV-Fans zum Gegner am Samstag ist klar. Die Meinung der HSV-Fans zum Gegner am Samstag ist klar.

MOPO/Tim Meinke „Kein Bock auf Bremer“ – dieses HSV-Statement ist vergleichsweise harmlos. „Kein Bock auf Bremer“ – dieses HSV-Statement ist vergleichsweise harmlos.

MOPO/Tim Meinke Die Botschaften sind auch mal gröber formuliert. Die Botschaften sind auch mal gröber formuliert.

Es ist leicht zu erkennen, dass viele Sticker schon viel länger an den Schildern, Zäunen und Gebäudewänden kleben als andere. Einige dürften erst kürzlich angebracht worden sein, vielleicht vor dem Nordderby-Hinspiel im Dezember, das der HSV mit 3:2 gewann. Andere haben schon sichtbar an Farbe verloren, wurden zerkratzt – oder sogar überklebt. Auch Letzteres ist unter Fans gängig, um das Revier des eigenen Vereins zu markieren.

Diese beiden Sticker der SVW-Anhänger wurden neben dem HSV-Stadion überklebt. MOPO/Tim Meinke Diese beiden Sticker der SVW-Anhänger wurden neben dem HSV-Stadion überklebt.

Hinter dem Gästeeingang im Südwest-Bereich des Stadions zum Beispiel wurden – vermutlich von Bremer Fans – zwei „Weserstadion“-Sticker an ein Tickethäuschen geklebt. Das aber ließen sich HSV-Anhänger nicht gefallen und überklebten den jetzt weniger sichtbaren Werder-Aufkleber mit einem eigenen Exemplar. „Reisegruppe Dicht – Hamburger Sport-Verein“ ist dort nun zu lesen. Auch an einem Lichtmast vor dem Parkplatz „Gelb“ wurde ein grün-weißer „Werder Bremen“-Sticker mithilfe eines schwarz-weiß-blauen Modells weitgehend unkenntlich gemacht.

„Werder Bremen“ ist auf diesem Mast kaum mehr zu lesen. MOPO/Tim Meinke „Werder Bremen“ ist auf diesem Mast kaum mehr zu lesen.

Hamburgs Fans wollen verdeutlichen: Der Bereich rund um die eigene Arena gehört ihnen. Gegen Rivalen wie St. Pauli oder Werder gerichtete Sticker sind allerdings in der Unterzahl. Deutlich mehr Aufkleber konzentrieren sich auf die Liebe zum eigenen Lieblingsverein. Es gibt unzählige verschiedene „HSV“- sowie „Hamburg“-Claims und Sticker, die speziell von Fanclubs oder Ultragruppierungen wie den „Castaways“ entworfen wurden.

Die Nordtribüne hat einen farblichen Plan fürs HSV-Heimspiel gegen Hoffenheim. MOPO/Tim Meinke Die Nordtribüne hat einen farblichen Plan fürs HSV-Heimspiel gegen Hoffenheim.

Zudem hängen dieser Tage viele rote Plakate im Volkspark, die einem Aufruf von der Nordtribüne gleichkommen. „Alle in Rot oder Weiß zum Heimspiel gegen Hoffenheim“, heißt es dort. Die HSV-Fans denken also nicht nur an das Nordderby, sondern auch schon ans kommende Heimspiel gegen die TSG nächste Woche Samstag (25. April, 18.30 Uhr). Da sollen nach Wunsch der organisierten Szene möglichst viele Zuschauer „die Farben unserer Hansestadt“ in der HSV-Arena tragen.

HSV-Fans mit Aufruf fürs Heimspiel gegen TSG Hoffenheim

Im Weserstadion werden die mitreisenden Hamburg-Anhänger an diesem Wochenende wohl eher in dunkler Kleidung erscheinen. Und es ist zu erwarten, dass sie in der Bremer Innenstadt viele HSV-Sticker auf Wände, Stangen und Werder-Oberflächen kleben werden.

Auch in Bremen sind viele Aufkleber zu finden. Sie richten sich aber natürlich vornehmlich gegen den HSV. MOPO/Simon Braasch Auch in Bremen sind viele Aufkleber zu finden. Sie richten sich aber natürlich vornehmlich gegen den HSV.

Am Samstag stehen die Kräfteverhältnisse auf dem Fußballplatz im Vordergrund. Die Fans werden sich aber auch um das Derby herum klar positionieren, die Polizei ist gewarnt. Als sich die MOPO am Mittwoch an der Weser umschaute, stieß sie auf einen Aufkleber, auf dem zu sehen ist, wie die HSV-Raute mit einem Baseballschläger zertrümmert wird. Auch bei Werder mag man die bunten Sticheleien.