100 Jahre HSV-Stadion im Volkspark! Wo Michael Jackson, Pelé und die DDR spielten
Diese Stadion-Regie hätte besser nicht sein können: Mit Svea Stoldt schoss eine Hamburgerin, die seit ihrem 15. Lebensjahr beim HSV spielt, das letzte Tor in hundert Jahren Volksparkstadion. Wer das erste schoss, ist unbekannt – denn die Anfänge der Arena hatten mit dem HSV herzlich wenig zu tun. Die MOPO blickt zurück auf 100 Jahre Volksparkstadion von 1925 bis 2025.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.