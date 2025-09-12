Diese Stadion-Regie hätte besser nicht sein können: Mit Svea Stoldt schoss eine Hamburgerin, die seit ihrem 15. Lebensjahr beim HSV spielt, das letzte Tor in hundert Jahren Volksparkstadion. Wer das erste schoss, ist unbekannt – denn die Anfänge der Arena hatten mit dem HSV herzlich wenig zu tun. Die MOPO blickt zurück auf 100 Jahre Volksparkstadion von 1925 bis 2025.



