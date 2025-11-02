mopo plus logo
Jean-Luc Dompé konzentriert sich auf den Ball.

Jean-Luc Dompé und der HSV wollen nach zwei Liga-Niederlagen in Folge wieder punkten. Foto: imago/Picture Point LE

1. FC Köln – HSV: Wer entscheidet das Duell der Aufsteiger für sich?

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge gelang dem HSV unter der Woche mit einem knappen 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim der Sprung in die dritte Runde des DFB-Pokals. In der Liga musste die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zuletzt hingegen selbst ein 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg verkraften. Gegen den 1. Köln kommt es am Sonntagnachmittag zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger. Die Rheinländer sind gut in die Saison gestartet, mussten sich allerdings zuletzt den Schwergewichten aus München (1:4 im Pokal) und Dortmund (0:1) geschlagen geben. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
