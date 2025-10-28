mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Luka Vuskovic im Zweikampf mit Arijon Ibrahimovic

Auch dank 1:0-Torschütze Luka Vuskovic: Das Bundesliga-Duell mit Heidenheim um Arijon Ibrahimovic (M.) und Mikkel Kaufmann (r.) entschied der HSV am vierten Spieltag für sich. Foto: imago images/Claus Bergmann

aktualisieren

Heidenheim – HSV im Liveticker: Kommt Hamburg in die dritte Pokal-Runde?

kommentar icon
arrow down

Englische Woche für den HSV! Drei Tage nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg und fünf Tage vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Coach Merlin Polzin am Dienstagabend beim 1. FC Heidenheim an. Das Bundesliga-Duell mit dem FCH hatten die Hamburger vor fünfeinhalb Wochen mit 2:1 für sich entschieden, nun gibt es das Wiedersehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Anpfiff ist um 18.30 Uhr – und hier im MOPO-Liveticker gibt es alle wichtigen Infos zum Cup-Knaller.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test