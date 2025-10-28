Heidenheim – HSV im Liveticker: Kommt Hamburg in die dritte Pokal-Runde?

Englische Woche für den HSV! Drei Tage nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg und fünf Tage vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Coach Merlin Polzin am Dienstagabend beim 1. FC Heidenheim an. Das Bundesliga-Duell mit dem FCH hatten die Hamburger vor fünfeinhalb Wochen mit 2:1 für sich entschieden, nun gibt es das Wiedersehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Anpfiff ist um 18.30 Uhr – und hier im MOPO-Liveticker gibt es alle wichtigen Infos zum Cup-Knaller.