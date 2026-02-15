Die EM-Euphorie hat sich gelegt, das Interesse und die Begeisterung sollen aber bestmöglich konserviert werden. Der deutsche Handball will mit dem Schwung der Silbermedaille seiner Nationalmannschaft die Sportart ganzjährig auf ein neues Level heben. Basis ist die sich selbst als „NBA des Handballs“ feiernde Bundesliga, die gerade in die zweite Saisonhälfte gestartet ist. Die Klubs wollen vom jüngsten EM-Boom profitieren, werden zugleich von den Verbänden in die Pflicht genommen, mehr zu tun, damit es sich nicht schnell ausgeboomt hat. Auch der Handball Sport Verein Hamburg will den Rückenwind nutzen und seine Anstrengungen intensivieren. Er muss. Nur: Wie gelingt das?



