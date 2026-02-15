mopo plus logo
Simon Pytlick wirft einen Ball gegen Andreas Magaard vom HSVH

Absolute Weltklasse: Flensburgs Rückraum-Star Simon Pytlick und vier weitere dänische Europameister fordern die Abwehr des HSV Hamburg (hier im Hinspiel, das die SG mit ​​​​​​​33:29 gewann). Foto: picture alliance / Michael Hundt

paidWie Hamburgs Handballer den EM-Boom nutzen wollen – und müssen

Die EM-Euphorie hat sich gelegt, das Interesse und die Begeisterung sollen aber bestmöglich konserviert werden. Der deutsche Handball will mit dem Schwung der Silbermedaille seiner Nationalmannschaft die Sportart ganzjährig auf ein neues Level heben. Basis ist die sich selbst als „NBA des Handballs“ feiernde Bundesliga, die gerade in die zweite Saisonhälfte gestartet ist. Die Klubs wollen vom jüngsten EM-Boom profitieren, werden zugleich von den Verbänden in die Pflicht genommen, mehr zu tun, damit es sich nicht schnell ausgeboomt hat. Auch der Handball Sport Verein Hamburg will den Rückenwind nutzen und seine Anstrengungen intensivieren. Er muss. Nur: Wie gelingt das?

