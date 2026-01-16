mopo plus logo
Mohamed El-Tayar kniet vor seinem Tor.

Mohamed El-Tayar verlässt den HSV Hamburg nach Saisonende in Richtung Stuttgart. Foto: WITTERS

Wechsel offiziell: HSVH-Torhüter El-Tayar wechselt zu Konkurrenten

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat erwartungsgemäß den ägyptischen Nationaltorwart Mohamed El-Tayar zur kommenden Saison vom Ligarivalen HSV Hamburg verpflichtet. Nach Angaben der Schwaben unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis 2029. El-Tayar übernimmt neben Mateusz Kornecki den zweiten Torhüter-Platz von Miljan Vujovic, der am Ende der laufenden Saison sein Engagement am Neckar beendet.

Stuttgart ist für El-Tayar die vierte Bundesliga-Station. Vor seinem Wechsel nach Hamburg hatte der Schlussmann auch schon beim SC DHfK Leipzig und dem späteren Absteiger HBW Balingen-Weilstetten zwischen den Pfosten gestanden. (sid)

