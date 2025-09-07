Im zweiten Anlauf wollen Hamburgs Handballer ihren ersten Heimsieg der neuen Bundesligasaison feiern, wenngleich die sportliche Hürde hoch ist. Die umformierte Mannschaft des HSVH mit fünf Zugängen muss sich erst noch einspielen. Die ersten beiden Partien haben gezeigt, was möglich ist – im Guten wie im Schlechten. Der Kapitän sieht die Mannschaft aber auf Kurs. Eines aber bereitet dem Verein ernsthafte Sorgen..





