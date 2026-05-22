Von wegen Saison-Aus! Handball-Star Mortensen vor dem Comeback

Seit einigen Monaten ist klar, dass Casper Mortensen den HSV Hamburg im Sommer verlassen und auch der Handball-Bundesliga den Rücken kehren wird. In den vergangenen acht Wochen spielte der einstige Toptorjäger des Teams nicht mehr. Das Saison-Aus drohte.

Kurz vor Ende dieser Spielzeit steht der Linksaußen aber vor seinem Comeback, um sich spielend zu verabschieden und nicht als Zuschauer. Wenn alles nach Wunsch und Plan läuft, dann ist Mortensen am Pfingstmontag wieder mit von der Partie, wenn der HSVH in der Barclays Arena die formstarken Göppinger empfängt.

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Seinen bis dato letzten Einsatz hatte der Däne am 13. März gegen Hannover. Anschließend setzten Mortensen hartnäckige Knieprobleme außer Gefecht. Kurz vor Ende seiner sechs Jahre in Hamburg scheint ein Einsatz wieder möglich. Das letzte Heimspiel der Saison steigt am 4. Juni gegen Wetzlar, die finale Partie am 7. Juni in Eisenach. Am Montag startet der HSVH den Dauerkarten-Vorverkauf für die kommende Spielzeit.