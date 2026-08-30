Beim Bundesliga Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten läuft der HC Hamburg früh einem Rückstand hinterher – und verliert am Ende. Was vor dem Heimspiel gegen Stuttgart jetzt besser werden muss.

Hamburgs Handballer haben einen großen Umbruch hinter sich – da bleiben Probleme zum Beginn einer neuen Saison nicht aus. Den Bundesliga-Start hat sich der HC Hamburg aber doch ganz anders vorgestellt: Im Rahmen des ersten Spieltags gab es am Sonntag ein 26:30 (17:17) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Das sorgte für Frust.

„Wir waren von Anfang an nicht bereit für die Aufgabe hier“, hielt Moritz Sauter nach der Niederlage ernüchtert fest. Der HCH-Profi ergänzte bei Dyn: „Wir wussten, es wird hitzig, wir wussten, dass sie alles reinhauen werden. Wir sind aber die ganze Zeit hinterhergelaufen, haben uns selbst bestraft, die Chancen liegengelassen und die Überzahl nicht nutzen können.“ Der neue Kapitän Elias Kofler war ebenfalls bedient: „Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Wir haben uns das auf jeden Fall anders vorgestellt.“

Der HC Hamburg verliert bei Balingen-Weilstetten

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Nach einem zunächst eher ausgeglichenen Spielbeginn gerieten die Hamburger relativ früh relativ deutlich ins Hintertreffen. Teilweise führte Balingen-Weilstetten schon im ersten Durchgang mit vier Toren, erstmals nach elf Minuten (8:4). Durch einen Treffer von Frederik Bo Andersen rettete der HCH zwar ein 17:17 in die Halbzeit – Sicherheit gab dieser Ausgleich der Mannschaft von Trainer Torsten Jansen aber nicht.

Die ersten drei Treffer im Anschluss an die Pause gehörten vielmehr den Gastgebern. Dabei hatte Hamburgs neuer Kreisläufer Jan Schmidt schon nach den ersten 30 Minuten am Dyn‑Mikrofon über den Gegner erklärt: „Sie bestrafen unsere Fehler und sind ein gutes Tempo gegangen. Sie spielen geduldige Angriffe.“

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Sauter: „Wir müssen das schnell aufarbeiten“

Schmidt forderte: „Bei uns gilt es, die Fehler im Angriff abzustellen.“ Das war im zweiten Abschnitt nur bedingt erfolgreich. Torwart Robin Haug hielt den HCH mit mehreren Paraden noch einigermaßen im Spiel. Bester Werfer der Gäste war Nicolaj Jørgensen mit sieben Treffern. Doch der HBW verteidigte den Vorsprung am Ende souverän. „Verdient verloren“, konstatierte Sauter im Nachgang und forderte: „Wir müssen das schnell aufarbeiten und unsere Schlüsse daraus ziehen.“ Am Mittwoch (19 Uhr) geht es daheim gegen Stuttgart weiter.

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Am Sonntag wurde zudem bekannt, auf wen der HCH in der zweiten Runde des DHB-Pokals trifft: Zwischen dem 22. und 24. September gastieren die Hamburger bei Zweitligist HC Elbflorenz Dresden. Das ergab die Auslosung in Gummersbach. Die Topteams THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt reisen ebenfalls zu einem Zweitliga-Klub: Kiel muss beim TV 05/07 Hüttenberg ran, Flensburg ist beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert.