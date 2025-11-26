„Unser Profil war klar“: HSVH holt neuen Linkshänder

Der HSV Hamburg hat einen Ersatz für den am Saisonende zu den Rhein-Neckar Löwen wechselnden Rückraumspieler Jacob Lassen gefunden. Wie der Klub mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte Norweger Nicolai Daling aus seiner Heimat von IL Bergen in die Hansestadt. Der Linkshänder hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben.

„Mit Nicolai haben wir den Spieler gefunden, der bereits gezeigt hat, wie viel Qualität in ihm steckt. Unser Profil war klar: Wir wollten einen spielstarken Linkshänder mit hohem Handball-IQ – und genau das bringt Nicolai mit“, sagte HSVH-Sportdirektor Johannes Bitter.

Das könnte Sie auch interessieren: HSVH-Profi zieht Ausstiegsklausel – Bitter sucht schon Ersatz

Daling war in der vergangenen Saison Torschützenkönig und Spieler des Jahres in der norwegischen Liga. Aktuell muss der 24-Jährige aber wegen einer Knieverletzung pausieren. (dpa)