Überraschendes Comeback: Hamburgs Handballer holen 2,05-Meter-Riesen zurück

Der HSV Hamburg hat auf die Verletzten-Situation in der Abwehr reagiert und einen alten Bekannten zurückgeholt. Azat Valiullin (35) bekommt überraschend einen Vertrag bis Saisonende und soll dem HSVH ab sofort als Aushilfe zur Verfügung stehen. Der 2,05 Meter große Russe spielte bereits von 2021 bis 2025 für Hamburgs Handballer und war in der Hinrunde für Bundesliga-Aufsteiger GWD Minden aufgelaufen.

„Wir wussten schon immer um seine Qualität und dass er ein starker Teamplayer ist“, schwärmt Hamburgs Sportdirektor Johannes Bitter von Valiullin, mit dem er selbst noch in der Bundesliga zusammengespielt hat. „Er wird uns im Training und vermutlich auch im Spiel sofort helfen können und kennt seine Rolle als Unterstützer des Teams.“

Azat Valiullin kehrt zum HSV Hamburg zurück

Valiullin hatte den HSVH im vergangenen Sommer nach vier Jahren verlassen und war zuvor vier Jahre lang als Abwehr-Spezialist auf der Platte gestanden. Für die restliche Saison soll der 35-Jährige nun in erster Linie im Trainingsbetrieb unterstützen und für die Pflichtspiele als Alternative zur Verfügung stehen.

Hintergrund der Sofort-Verpflichtung sind die anhaltenden Verletzungssorgen beim HSVH. Andreas Magaard fällt mit Knieproblemen für unbestimmte Zeit aus, Dominik Axmann hat ebenfalls noch regelmäßig mit seinem Knie zu kämpfen und ist noch nicht wieder zu einhundert Prozent fit.

HSVH verpflichtete bereits Jan Schmidt aus Dormagen

Erst vor wenigen Tagen verpflichteten die Hamburger mit Jan Schmidt bereits einen Routinier, der als Kreisläufer ebenso wie in der Abwehr eingesetzt werden kann. Allerdings ist Schmidt mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und läuft zusätzlich noch für den TSV Bayer Dormagen in der 2. Bundesliga auf – besonders am Training des HSVH kann er daher nur eingeschränkt teilnehmen.

Valiullin soll diese Lücke nun füllen. Der 18-malige russische Nationalspieler war 2021 nach dem Aufstieg in die Bundesliga nach Hamburg gewechselt und kennt Mannschaft und Umfeld aus seinen vier Jahren hier bestens. „Azat war sofort bereit zurückzukommen“, freut sich Bitter. „Wir sind sehr froh, wie schnell und unkompliziert alles geklappt hat.“