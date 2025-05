Als der HSVH die Nachricht wenige Augenblicke vor dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach (31:29) über die Hallenmikrofone und per Einspieler auf der Anzeigetafel verkündete, war der Jubel in der Sporthalle fast lauter als bei den 31 Treffern, die später folgen sollten. Trainer Torsten Jansen (48) und Assistent Blazenko Lackovic (44) haben ihre Verträge langfristig verlängert, werden Hamburgs Handballer auch in Zukunft coachen. Und die großen Konstanten haben ebenso große Ziele. Die MOPO erklärt die Hintergründe des Deals.