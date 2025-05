Trainer-Coup! Hamburgs Handballer verlängern mit Toto Jansen

Hamburgs Handballer werden auch in Zukunft von Weltmeister und Vereins-Urgestein Torsten „Toto“ Jansen trainiert werden. Der 48-Jährige hat seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert, wie der HSV Hamburg am Mittwochabend kurz vor dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach bekanntgab.

Mit Jansen bleibt auch Co-Trainer Blazenko Lackovic (44) an Bord, dessen Arbeitspapier in diesem Sommer ausgelaufen wäre. Er hat die Zusammenarbeit mit dem HSVH ebenfalls um zwei Jahre verlängert und bleibt dem Verein mindestens bis 2027 erhalten.

Handball: HSV Hamburg verlängert mit Trainer Jansen

„Wir haben beide nicht lange überlegt und uns war klar, dass wir das hier beim HSVH weiterhin machen wollen“, sagt Jansen zu seiner Vertragsverlängerung. „Das Umfeld stimmt, unsere Familien sind hier in Hamburg und wir haben hier die Möglichkeiten weiterhin guten Handball zu spielen.“ Sowohl er als auch sein Assistent Lackovic leben mit ihren Familien seit vielen Jahren in Hamburg und sind in Stadt und Verein eng verwurzelt.

„Das Vertrauen zwischen uns ist groß, wie ergänzen uns sehr gut“, betont Lackovic die gute Zusammenarbeit mit Chef Jansen. „Das merkt auch die Mannschaft, was für mich sehr wichtig ist. Wir haben uns als Trainer und mit der Mannschaft in den letzten Jahren verbessert und haben viel gelernt und viele Fortschritte gemacht.“

Jansen und Lackovic übernahmen den HSVH in der 3. Liga

Jansen hatte den HSV Hamburg gemeinsam mit Co Lackovic vor acht Jahren in der 3. Liga als Trainer übernommen. Mit dem Duo gelang dem HSV Hamburg der sportliche Neuanfang und die Etablierung zurück in der Handball-Bundesliga. Schon vor ihren Tätigkeiten an der Seitenlinie waren Jansen (2003 bis 2015) bzw. Lackovic (2008 bis 2014) viele Jahre als Spieler für den damaligen HSV Handball aktiv, wurden 2011 zusammen Deutscher Meister und gewannen 2013 die Champions League.

„Toto und Lac haben den sportlichen Weg hier bei uns bereitet und mit ihrer Handschrift die Mannschaft geformt und entwickelt“, freut sich Sportdirektor Jogi Bitter, der selbst als Spieler mit dem Duo viele Jahre zusammengespielt hat. „Auch sie selbst haben sich als Trainer immer weiterentwickelt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir die beiden weiterhin bei uns haben werden.“

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison stehen Hamburgs Handballer auf Platz zehn und damit im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Bereits in den beiden Vorjahren (7. und 9.) hatte der HSVH die Saison auf einem starken einstelligen Tabellenplatz beendet.