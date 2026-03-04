Torwart-Ersatz gefunden: HSVH holt einen Hamburger aus Kiel

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat einen Nachfolger für den zum Ligarivalen TVB Stuttgart abwandernden Torhüter Mohamed El-Tayar gefunden. Wie der Tabellen-Zehnte mitteilte, wechselt zur neuen Saison der 20 Jahre alte Leon Nowottny in das Team von HSVH-Coach Torsten Jansen.

Nowottny ist gebürtiger Hamburger und steht beim Rekordmeister THW Kiel unter Vertrag. Aktuell ist der Zwei-Meter-Mann aber an den Zweitligisten TV Großwallstadt verliehen.

„Wir haben uns für einen jungen, unglaublich hungrigen und sehr talentierten deutschen Torwart entschieden, der trotz seines Alters bereits wichtige Erfahrungen gesammelt hat“, sagte HSVH-Sportchef Johannes Bitter. Nowotttny soll als Nummer zwei das Torhütergespann mit dem Norweger Robin Haug bilden. (dpa)