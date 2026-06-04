Tore, Tränen, Freibier! Hamburgs Handballer feiern letzten Heimsieg und ihre Legenden

Ein letztes Mal Kampf, ein letztes Mal Krimi, ein letztes Mal Jubel. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison haben sich Hamburgs Handballer von ihren Fans verabschiedet und einigen verdienten Spielern den perfekten Abgang ermöglicht. Dem von Anfang bis Ende knappen 33:32 (19:20)-Erfolg des HSVH gegen die abstiegsbedrohte HSG Wetzlar auf dem Parkett der Sporthalle Hamburg folgte die große und bewegende Verabschiedungs-Zeremonie, bevor mit dem Anhang und reichlich Freibier der finale Sieg in eigener Halle der Spielzeit begossen wurde. Dem scheidenden Kapitän wurde eine ganz besondere Ehre zuteil.

In Hamburg sagt man tschüss … Nach dem Ende der umkämpften Partie vor 3160 Zuschauenden wurde es erst richtig emotional. Fünf Spieler wurden offiziell verabschiedet, mit Standing Ovations, tosendem Applaus und Sprechchören gefeiert. Schöne Idee: anders als nur die obligatorische Foto-Show gab es in diesem Jahr einen Video-Zusammenschnitt mit sehr persönlichen Worten, tiefgründigen, wertschätzenden und auch witzigen Statements der aktuellen Mitspieler und auch früherer Weggefährten.

HSV Hamburg: Niklas Weller emotional verabschiedet

Die größte Bühne bekam Niklas Weller (33), Kapitän, Vorkämpfer, Urgestein, Integrationsfigur. Der Kreisläufer ist seit 2015 im Verein, hat 2016 den Weg aus der Oberliga bis in die Bundesliga mitgemacht. Ein Handball-Märchen. Überraschungs-Gast Rune Dahmke vom THW Kiel, der mit Weller einst in der THW-Jugend gespielt hatte, brachte Wellers Aufsteiger-Geschichte auf den Punkt. Es sei nämlich kein Zufall und Weller habe auch nicht immer vor allem Glück gehabt. „Hier und jetzt ist der richtige Moment, dir selbst einzugestehen, dass du einfach ein geiler Handballer bist!“

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Sportchef Johannes Bitter lobte Weller als „Tausendsassa“ und stellte auch sein enormes Engagement neben der Platte, im mehrmaligen Existenzkampf des Klubs heraus. Bitter versagte kurz die Stimme, bevor er ins Mikro rief: „Wir wären alle nicht hier, wenn der Mann da nicht so Gas gegeben hätte in den letzten zwei Jahren.“

Große Ehre: Wellers Trikot hängt jetzt unter der Hallendecke

Nur gut, dass Weller zwar die Mannschaft verlässt, aber nicht den Verein. Der Jurist wird neuer Präsident des Klubs. Er versprach in seiner durchaus schon präsidialen Ansprache, „weiter alles für diesen Verein zu geben“ und dankte neben seinen Eltern, seiner Schwester und seiner Liebsten, Kristin, auch dem HSVH, „dass ich hier einen Traum leben durfte, von dem ich lange nicht wusste, dass ich ihn habe.“

Zu Ehren des Dauerbrenners wurde feierlich das symbolische Trikot mit seiner Rückennummer 13 unter das Hallendach gezogen und dort künftig neben denen von Johannes Bitter, Stefan Schröder und Pascal Hens hängen. Die Nummer 13 wird nicht mehr vergeben.

Casper Mortensen mit bewegenden Abschiedsworten

Auch Casper U. Mortensen (36), dem der Abschied sichtlich schwer fiel, hat Legenden-Status, denn er kam 2021 nach dem Bundesliga-Aufstieg und war eine prägende Figur als Torjäger (883 Treffer in 154 Spielen) und einer der wenigen echten Stars im Team, über die Stadtgrenzen hinaus, Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2022/23. Fast standesgemäß hatte er im Spiel das schönste Tor erzielt: per Kempa-Trick.

„Hamburg, ihr seid in meinem Herzen, ich werde Euch nie vergessen“, sagte der sichtlich bewegte Linksaußen, der in seine dänische Heimat zurückkehrt, mit Tränen in den Augen bei seiner Ansprache. „Die letzten fünf Jahre hier waren für mich wie ein Traum.“

Auch Lassen, Magaard und El-Tayar sagen tschüss

Er dankte seiner Ehefrau Stine („Du bist einzigartig, ich liebe Dich“) und seiner Familie, die wie auch zahlreiche Freunde aus Dänemark angereist und in die Halle gekommen war. Mortensen richtete auch Worte an seinen 2024 verstorbenen Vater: „Papa, ich weiß, dass du heute hier bist, und dass du lachst.“

Mit Jacob Lassen (wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Magaard (künftig GOG Handbold) wurden zwei weitere Eckpfeiler, die jeweils vier Jahre für den HSVH gespielt hatten, verabschiedet. Torhüter Mohamed El-Tayar steht nach zwei Spielzeiten ab kommender Saison beim TVB Stuttgart in der Kiste. Azat Valiullin wurde anders als in den Tagen zuvor angekündigt nicht verabschiedet. Er soll an Bord bleiben, solange unklar ist, wie es mit dem dauerverletzten Dominik Axmann weitergeht.

Letztes Heimspiel gegen Wetzlar eine umkämpfte Partie

Das Spiel war diesmal ein Vorspiel: Der Start in die lange ausgeglichene Partie war zäh gewesen. Nach einem 1:4 (6.) hatten die Gastgeber zunächst egalisieren und gegen Ende der ersten Halbzeit einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielen können, der jedoch kurz vor der Pause unnötig wieder aus der Hand gegeben wurde.

Der Angriff funktionierte gut, die Abwehr dagegen nicht – ein Problem, das nicht neu ist. 20 Gegentore in einer Halbzeit gegen einen Abstiegskandidaten: das ist nicht akzeptabel. Gleiches gilt für die Keeper-Leistung. Erst nach 20 Minuten gelang dem für den zunächst wirkungslosen El-Tayar eingewechselten Robin Haug die erste Parade, die zweite folgte kurz darauf, bis zur Pause dann aber keine mehr.

Jørgensen bester Torschütze, letztes Spiel in Eisenach

Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit waren zum Wegschauen, weil sich beide Mannschaften mit zum Teil haarsträubenden Fehlern überboten und in der Folge ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten und sich erst in den letzten Minuten des Spiels einen hauchdünnen Vorsprung erspielen und diesen unter dem Jubel des Publikums ins Ziel retten konnten. Die Schlusssirene war das Startsignal zu den denkwürdigen Feierlichkeiten.

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Die große Abschiedsvorstellung ist über die Bühne gebracht, ein ein letztes Spiel bleibt dem HSVH aber noch. Am Sonntag (15 Uhr) tritt die Mannschaft in Eisenach an. Dort will sich die Mannschaft möglichst mit einem Erfolgserlebnis und positiven Emotionen aus der Saison verabschieden.

Tore HSVH: Jørgensen (10/1),Mortensen (7/1), Andersen (7/2), Lassen (3), Magaard (2), Sauter (2), Norlyk (1), Kofler (1)