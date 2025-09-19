mopo plus logo
Moritz Sauter bei einem Wurf für den HSV Hamburg

Mit Volldampf in den Herbst: Auf Moritz Sauter & Co. warten richtungsweisende Begegnungen. Foto: WITTERS

Sportchef Bitter verrät: Diese fünf Ziele hat der HSV Hamburg für den heißen Herbst

Das, was Hamburgs Handballer in der neuen Saison zeigen, kann sich sehen lassen. Auf dem Parkett und in der Tabelle. 4:4 Punkte gegen starke Konkurrenz sind beachtlich, denn die neuformierte Mannschaft ist noch in der Findungsphase. Auch deshalb spricht Sportchef Johannes Bitter von einem „in vielen Bereichen überragenden Saisonstart, der so nicht zu erwarten war“. Doch es gibt auch Luft nach oben, nicht nur sportlich. Bitter benennt fünf Ziele für den heißen Herbst mit zehn Spielen bis Ende November.

