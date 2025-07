Spielplan des HSV Hamburg ist da: Schnelle Rückkehr von Leif Tissier

Rückkehr zur alten Wirkungsstätte – nur auf der anderen Seite. Leif Tissier ist zum Ende der vergangenen Saison vom Handball Sport Verein Hamburg zu TSV Hannover-Burgdorf gewechselt. Nach 15 Jahren verließ er unter Tränen den Verein, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Jetzt gastiert er schon am zweiten Bundesliga-Spieltag zum Nordduell bei seinem Ex-Verein.

Die HBL hat am Donnerstag den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Der HSVH muss zum Auftakt am 31. August (16.30 Uhr) zum letztjährigen Tabellensechzehnten TVB 1898 Stuttgart reisen. Beim ersten Heimspiel der Saison am 3. September (20 Uhr) kommen dann direkt die Nordkonkurrenz aus Hannover in die Sporthalle Hamburg. Auch mit von der Partie: Ex-HSVH-Spieler Leif Tissier.

Erstes HSVH-Heimspiel gegen Tissier und Hannover-Burgdorf

Der 25-Jährige hatte im Juni sein letztes Heimspiel für die Hamburger absolviert und einen hochemotionalen Abschied gefeiert. Im Nordduell trägt der ehemalige Co-Kapitän und Vize-Torschützenkönig des HSVH erstmalig auswärts das Hannover-Trikot. Zum Start der Saison empfangen die Niedersachsen am 27. August den VfL Gummersbach.

Die weiteren frühen Highlights aus HSVH-Sicht: Am 7. September sind die Rhein-Neckar Löwen in Hamburg zu Gast. Und am 13. September geht’s zum THW Kiel.

In der großen Barclays Arena sind zwei Heimspiele angesetzt: Am 5. Oktober kommt der SC Magdeburg, am 12. Oktober Gummersbach.

Kracherduell am dritten Spieltag

Meister Berlin beginnt derweil das Unternehmen Titelverteidigung mit einem Heimspiel am 31. August gegen den Bergischen HC. Während Rekordmeister Kiel mit einem Auswärtsspiel beim HC Erlangen (28. August) startet, muss Champions-League-Sieger Magdeburg zunächst beim TBV Lemgo (29. August) ran.

Zum Kracherduell zwischen den Füchsen und Vizemeister Magdeburg, die sich in der vergangenen Spielzeit ein enges Rennen bis zum letzten Spiel geliefert hatten, kommt es bereits am 3. Spieltag. Die Partie steigt am 6. September (15.40 Uhr) in Berlin.

Zum ersten Höhepunkt der 60. Bundesliga-Saison dürfte der Supercup werden, bei dem sich Meister Berlin und Pokalsieger Kiel im SAP Garden in München gegenüberstehen. Nach dem 19. Spieltag (26./27.12.) geht die Liga bis zum 10. Februar in ihre EM-Pause, der letzte Spieltag geht am 7. Juni 2026 über die Bühne.

(mit Material der dpa)