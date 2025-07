Rückraum-Star verlässt Hamburgs Handballer – aber nicht sofort

Die Rhein-Neckar Löwen aus der Handball-Bundesliga (HBL) verstärken sich ab Sommer 2026 mit dem dänischen Nationalspieler Jacob Lassen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird der 29 Jahre alte Rückraumspieler vom Ligakonkurrenten HSV Hamburg zu den Löwen wechseln. Der beste Vorlagengeber der abgelaufenen HBL-Saison hat einen ab 2026 für zwei Jahre gültigen Vertrag bei den Mannheimern unterschrieben.

Man habe „die ideale Lösung gefunden, um ab 2026 auf der Position halbrechts top aufgestellt zu sein“, sagte Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter der Löwen.

Erst am Montag hatten die Mannheimer den Abgang von Rückraumspieler Ivan Martinovic, Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, verkündet. Für ihn hat der Klub mit dem schwedischen Nationalspieler Lukas Sandell bereits einen Ersatz für die kommende Saison verpflichtet. Ab 2026 stößt dann Lassen, der in der abgelaufenen Saison auf 156 Torvorlagen in 33 Spielen kam, hinzu. (sid/hen)