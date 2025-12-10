Pleite beim Tabellenletzten! HSV Hamburg verzweifelt in Leipzig an sich selbst

Auswärts ist das Glück einfach nicht auf Seiten der Hamburger Handballer. Seit dem Überraschungssieg bei den Füchsen Berlin im Oktober (39:38) gab es für den HSVH drei Niederlagen in der Fremde, allesamt knapp, allesamt mit etwas Pech – und diese Serie setzte sich auch am Mittwochabend beim zuvor noch sieglosen Tabellenschlusslicht SC DHfK Leipzig fort. Trotz einer frühen Roten Karte gegen Leipzigs Kapitän Lukas Binder fand der HSV Hamburg keinen Zugriff, erlaubte sich zu viele Fehler, war defensiv zu anfällig – und musste sich am Ende abermals knapp mit 27:29 (13:15) geschlagen geben.

„Wir wussten, dass der Wille von Leipzig sehr groß ist, hier das erste Mal zu Hause zu gewinnen“, ärgerte sich Moritz Sauter nach der Schlusssirene bei Dyn und stellte klar: „Aber da haben wir schon auch mitgeholfen – und so kannst du hier in Leipzig einfach nicht gewinnen.“

HSV Hamburg: Leipzigs Lukas Binder sieht frühe Rote Karte

Dabei hätten die 3810 Zuschauer in der Quarterback Immobilien Arena schon nach drei Minuten vermuten können, den Schlüsselmoment dieser Partie bereits gesehen zu haben. Der gerade erst wiedergenesene Leipzig-Kapitän Lukas Binder hatte Hamburgs Rechtsaußen Frederik Bo Andersen am Kreis zu Fall gebracht und nach Videobeweis – trotz aller Proteste der Gastgeber – eine umstrittene Rote Karte gesehen.

Moritz Preuss wirft eines der 29 Leipziger Tore gegen HSVH-Torhüter Robin Haug

Doch wer glaubte, das Aus ihres Kapitäns würde die Leipziger verunsichern, wurde eines Besseren belehrt. Stattdessen trat das Bundesliga-Tabellenschlusslicht (kein Sieg in den ersten 15 Spielen) mit einer selbstbewussten Jetzt-erst-recht-Mentalität auf und zog schnell auf drei, später sogar auf vier Tore davon (12:8/20.). Und der HSVH? Trainer Torsten Jansen lief unzufrieden an der Seitenlinie auf und ab, auch seine frühe Auszeit nach gerade mal neun Minuten fruchtete nicht. Dass Nicolaj Jørgensen kurz vor der Pause den Ball am leeren Tor vorbei warf, war bezeichnend dafür, wie wenig bei den Gästen an diesem Abend zusammenlief.

Franz Semper zeigt starke Leistung gegen den HSVH

Ganz anders bei den Sachsen. Vor allem Nationalspieler Franz Semper aus dem Rückraum heraus (acht Tore, fünf Assists) stellte die Hamburger immer wieder vor Probleme. „Wir haben einfach keinen Zugriff auf ihn bekommen“, kommentierte Niklas Weller die starke Leistung von Semper. „Dazu kamen dann noch ein paar technische Fehler, die uns das Leben hinten unnötig schwer machten.“

Ernüchterung bei Hamburgs Handballern: In Leipzig ging der HSVH leer aus.

Weil der HSVH sich auch offensiv Fehler erlaubte, viele leichte Würfe vergab und nur in Wellen erfolgreich war (zwischenzeitlich immer wieder fünf, sechs oder gar sieben Minuten ohne Treffer), lief er durchweg einem Rückstand hinterher und konnte dem Tabellen-18. nicht Paroli bieten. Eine Viertelstunde vor dem Ende war mit dem 24:18 bereits eine Vorentscheidung gefallen – weil Hamburg zwar noch mal verkürzen konnte, Leipzigs Keeper Tomás Mrkva mit seinen insgesamt 14 Paraden aber mehr verhinderte.

„Wir waren am Ende noch mal dran, verwerfen aber zu viel. Deswegen holen wir hier keine zwei Punkte“, analysierte Sauter nüchtern. Leichter, auswärts mal wieder zu punkten, wird es indes nicht: Nach dem Heimspiel gegen Minden (Sonntag, 18 Uhr, Sporthalle Hamburg) geht es nächste Woche zum formstarken Tabellennachbarn Rhein-Neckar Löwen nach Mannheim.

Tore HSVH: Jørgensen (8/2), Andersen (7/2), Sauter (5), Mortensen (4/2), Lassen (1), Magaard (1), Weller (1)