Jetzt ist es offiziell: Der Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) und Linksaußen Casper Mortensen gehen von Sommer an getrennte Wege. Wie der Bundesliga-Verein am Donnerstag mitteilte, hätten sich die Verantwortlichen und der Spieler geeinigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Mortensen kehrt demnach mit seiner Familie nach Dänemark zurück.

Die MOPO hatte bereits im Januar vom bevorstehenden Abschied des 36-Jährigen berichtet, der in dieser Saison keine so wichtige Rolle mehr beim Bundesligisten einnimmt wie zu Beginn seiner bald fünf Jahre beim HSVH. Seine beste Spielzeit im Trikot der Hamburger hatte der gebürtige Kopenhagener 2022/23, als er mit überragenden 234 Treffern (70,06 Prozent Trefferquote) zum zweiten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig der Bundesliga wurde.

Mortensen verlässt den HSVH, um bei seiner Familie zu sein

Maßgeblich für die Entscheidung des Dänen war der Vereinsmitteilung zufolge Mortensens Wunsch nach einer Rückkehr in seine Heimat. Nach der Geburt seines Sohnes in Hamburg sei jetzt „der richtige Zeitpunkt, näher bei unserer Familie in Dänemark zu sein. Diese Entscheidung haben wir nicht spontan getroffen – sie fühlt sich für uns genau richtig an“, sagte er.

Der nahende Abschied werde gleichwohl keinen Einfluss auf seine Leistungen haben, versicherte er. „Dass ich gehe, ändert meinen Fokus überhaupt nicht. Ich will jedes Spiel gewinnen, ich hasse es zu verlieren“, sagte Mortensen. „Ich möchte, dass die Leute sagen: Dieser Typ hat jedes Spiel alles gegeben.“

Sportdirektor Johannes Bitter, der nach Mortensens erstem Wechsel nach Hamburg im Jahr 2015 ein halbes Jahr mit dem Dänen zusammengespielt hatte, nannte ihn einen „großartigen Kerl. (…) Ich kann ehrlich sagen: Mit ihm hatte ich mit den meisten Spaß in meiner bisherigen Karriere. Er ist ein extrem charakterstarker Typ, der immer versucht hat, alle um sich herum besser zu machen.“

Mortensen-Abschiedstour vom HSVH beginnt gegen Flensburg

Mortensen, ein spektakulärer Spieler und Publikumsliebling, dazu Weltmeister und Olympiasieger mit Dänemark und Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona, sei ein „absolutes Vorbild für alle, besonders für jüngere Spieler“, sagte Bitter. Man habe „viele Gespräche geführt und gemeinsam überlegt, wie eine weitere Zusammenarbeit aussehen könnte. Am Ende sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, dass für Casper die Familie an erster Stelle steht. Nach vielen Jahren im Ausland haben sich die Prioritäten verschoben, und es ist für ihn der richtige Moment, nach Dänemark zurückzukehren. Das respektieren und akzeptieren wir selbstverständlich.“

Wie es für Mortensen weitergeht, ist der Vereinsmitteilung zufolge offen. Auf seiner Abschiedstour aus Hamburg steht für ihn zunächst einmal am kommenden Sonntag der Heim-Kracher gegen Flensburg an (16.30 Uhr). (max)