Noch neun Spiele: So wollen die Hamburger Handballer im Aufstiegskampf punkten

Neun Spiele sind es noch, bis die Hamburger Handballer vielleicht ihr großes Ziel erreichen. Als Tabellenführer der 2. Liga gehören sie zum Kreis der Aufstiegskandidaten, der Sprung in die Bundesliga ist möglich. Dafür muss der HSVH die Konstanz, die er in der bisherigen Saison gezeigt hat, nun auch im Endspurt auf die Platte bringen.



Für die letzten noch anstehenden Aufgaben wollen die Hamburger auf den Auftritt gegen den Wilhelmshavener SV (32:25) aufbauen. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt Zweifel zugelassen, wer als Sieger aus der Halle geht“, sagt Routinier Lukas Ossenkopp und lobt die „stabile, gute Leistung“ des Teams.



HSV Hamburg: So wollen die Handballer im Aufstiegskampf punkten

Genau das sei auch der Schlüssel zum Erfolg auf der Zielgeraden der Saison, weiß der 28-Jährige: „Wir sind sehr konstant in diesem Jahr. Dieses Level muss die Basis für die restlichen Spiele sein.“



In den letzten neun Partien trifft der HSVH auf viele Gegner aus der unteren Tabellenregion, zu denen am Mittwochabend (19.30 Uhr) auch der TV Emsdetten (18.) gehört. Leichtsinnig werden die Hamburger solche Aufgaben jedoch keinesfalls angehen. „Es macht keinen Unterschied für uns, ob wir gegen den Achten oder Achtzehnten spielen“, versichert Ossenkopp. „Auch die Mannschaften, die weiter unten stehen, sind in dieser Liga jederzeit in der Lage, Spiele zu gewinnen.“



In Emsdetten will Hamburg daher mit dem nötigen Selbstbewusstsein auftreten und „von Beginn an zeigen, dass es für den Gegner nichts zu holen gibt“, sagt Ossenkopp: „Wenn wir diese Leistung weiterhin konstant an den Tag legen, muss es unser Anspruch sein, auch die letzten Spiele der Saison zu gewinnen.“