Die Aktion hat Wellen geschlagen – und das sollte sie auch. Hamburgs Bundesliga-Handballer haben einen neuen Namen und ein neues Logo. Aus dem HSVH wird der HCH. Was soll dieser Wechsel bewirken? Boss Johannes Bitter erklärt die Neuausrichtung des Vereins in der MOPO.

Es geschieht selten, dass sich ein Profi-Sportverein kurz vor Saisonbeginn umbenennt, ohne Zwang, und auch nicht, weil – wie etwa im deutschen Basketball üblich – ein Hauptsponsor in den Namen integriert werden muss und etwas entsteht wie „Fitness First Würzburg Baskets“. Oder noch extremer: „Syntainics MBC“.

Aus dem HSVH wird der HCH

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In diesem Fall könnte klarer nicht sein, worum es geht. Handball Club Hamburg heißt der Bundesligist aus der Hansestadt seit gut einer Woche. Es steht drauf, was drin ist – so die Botschaft der Vereinsführung, die sich durch die für viele überraschende Offensive totale Eigenständigkeit, eine klare Identität und mehr Stärke als Marke verspricht.

Steuer übergeben: HCH-Präsident Niklas Weller (r.) mit seinem Nachfolger als Kapitän, Elias Kofler Fishing4 / Thorge Huter

„Es war ein großer Schritt, der für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat“, sagt Johannes Bitter, Geschäftsführer Sport, im Gespräch mit der MOPO. „Die Reaktionen, die wir als Verein und auch ich im direkten Gespräch erhalten, waren und sind überwältigend positiv. Das gibt uns Rückenwind.“

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HSV Hamburg war gestern. Ganz bewusst hat sich der Klub von den drei Buchstaben mit dem hohen Wiedererkennungswert getrennt, weil die Anlehnung an den Fußballklub zu stark gewesen sei, ohne dass es überhaupt eine Verbindung gab, und weil es zu oft zu Missverständnissen geführt habe. Wobei die neue Abkürzung HCH die Gefahr der Beliebigkeit birgt, solange sie noch nicht etabliert ist, was dauern kann. Gewöhnungsbedürftig.

Handballer wollen sich vom Fußball abgrenzen

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„Es geht für uns um Eigenständigkeit. Wir haben nichts mit dem HSV zu tun, sondern sind ein unabhängiger Verein, mit eigener bewegter Geschichte, die wir mit dem neuen Namen und Logo vollumfänglich abbilden wollen“, erklärt Bitter die Motivation hinter dem Schnitt und betont: „Es geht darum, eine Identität aufzubauen, unser Profil zu schärfen. Wir brauchen Alleinstellung und Stärke.“

Was die Besonderheit der Umbenennung zum Novum macht, ist der Fakt, dass es die dritte Neuerfindung des Vereins ist. Drei Namen, drei Logos, in diesem Jahrtausend.

Die „Mutter der Neuerfindungen“, quasi aus dem Nichts: 2002 ging der HSV Handball an den Start, der die Bundesliga-Lizenz vom VfL Bad Schwartau übernommen hatte. Der Verein nutzte gegen eine Lizenzgebühr die Raute des Fußballvereins im Logo zwecks besserer Vermarktbarkeit, ohne anderweitig mit dem großen HSV verbunden zu sein. Die Aufbauarbeit in den ersten Jahren prägte Coach Bob Hanning. Schon damals gab es finanzielle Probleme und eine Insolvenz, die der erste Boss Winfried Klimek zu verantworten hatte.

Ab 2006 gelang der Neustart nach dem Tiefpunkt

Seine Glanzzeit hatte der HSV Handball ab 2006 unter Trainer Martin Schwalb, wurde Meister (2011), DHB-Pokalsieger (2006, 2010), gewann den Europapokal (2007) und als Krönung die Champions League (2013). Größtmöglicher Erfolg mit großen Stars – finanziert von Präsident und Mäzen Andreas Rudolph, der nach eigener Aussage rund 50 Millionen Euro in den Klub steckte. Als der Unternehmer den Geldhahn zudrehte, war der Verein am Ende. Im Januar 2016 meldete der Klub, der zu lange über seine Verhältnisse gelebt hatte, Insolvenz an und sein Team, in dem auch Torwart Bitter spielte, aus der laufenden Saison ab. Der Tiefpunkt.

Der größte Erfolg des HSV Handball: Jogi Bitter 2013 mit der Champions-League-Trophäe WITTERS

Der erneute Neustart war eine Auferstehung aus Ruinen. Die 2. Mannschaft ging nach der Oberliga-Meisterschaft 2016 als neue 1. Mannschaft in Liga drei an den Start. Der nur leicht veränderte Name: HSV Hamburg, kurz HSVH. Die ikonischen drei Buchstaben blieben, zugleich grenzte sich der Klub vom alten HSV Handball und der Zeit der Misswirtschaft ab. Anders wäre es nicht gelungen, neue Sponsoren zu finden und Unterstützung der Stadt zu erhalten. 2017 übernahm Torsten Jansen als Trainer, führte das Team 2018 in die 2. Liga und 2021 zurück in die Bundesliga, wo man sich sportlich etabliert, wirtschaftlich aber weiterhin extrem zu kämpfen hat und zwischenzeitlich erneut vor dem Lizenzverlust und damit am Abgrund stand. Ohne das Millionen-Engagement von Aufsichtsrat Philipp J. Müller wäre der Verein bereits Geschichte – eine abgeschlossene.

Thies Bergemann, Jan Forstbauer und Leif Tissier (v.l.) feiern den Bundesliga-Aufstieg 2021. WITTERS

Die nun dritte Neuerfindung soll die letzte sein. Manche sprechen von der letzten Chance, gar der letzten Patrone im Kampf, Spitzenhandball in Hamburg dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich zu machen und auf Wachstumskurs zu bringen. Eine Herkulesaufgabe, an der sich viele probierten und an der viele verzweifelten.

Bitter über den HCH: „Der Schritt war nötig“

Viel mehr als Symbolik ist die jüngste Neuerfindung noch nicht. „Der Schritt war nötig und wir erhoffen uns frischen Wind und einen Schub – auch in Gesprächen mit potenziellen Partnern“, so Bitter rund zwei Wochen vor dem Saisonstart am 2. September. Nach MOPO-Informationen steht ein Abschluss mit einem neuen großen Sponsor bevor. Frisches Geld ist nötig. Und auch deutlich mehr Publikum bei den Heimspielen. Im Kampf um die Zukunft soll auch die erfolgreichste Phase der Historie wieder eine größere Rolle spielen – und genutzt werden.

Die WochenMOPO 33/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Immer mehr Unfälle: Radler-Irrsinn auf der Bilderbuch-Route • Haus einsturzgefährdet: Tränen, Wut und ein zerstörtes Zuhause an der Holstenstraße • 16 Seiten Sport: Neue Stars und alte Helden beim HSV – mit Poster zum Rausnehmen! • Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Mit AnnenMayKantereit startet der „Hamburger Kultursommer“

Viele Jahre fremdelte der HSVH mit der titelreichen Ära. „Das wollten wir ändern, denn diese Geschichte gehört nun einmal dazu, mit allen Höhen und Tiefen“, sagt Bitter. „Ich hatte manchmal das Gefühl, dass wir uns fast für die alten Erfolge schämen und die Pokale verstecken.“ Warum nicht wieder damit werben? Künftig werden alle Titel im Briefkopf aufgeführt und auf dem Teambus prangen – auch die Zweitliga-Meisterschaft, die „auf einer Stufe mit dem Champions-League-Sieg steht“, wie Neu-Geschäftsführer Markus Rejek betont.

Im neuen Logo ist neben der Hammaburg und einem stilisierten Schiffsbug auch die Zahl 2002 integriert. Das Jahr, in dem alles begann. Die ganze Geschichte. Ob das neueste Kapitel ein Erfolg wird, kann nur die Zeit zeigen. Sollte der HCH im Jahr 2032 sein 30-jähriges Vereinsjubiläum feiern, käme dies einem Titelgewinn gleich.