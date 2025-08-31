Der eine: Leistungsträger der letzten Saison. Der andere: Hoffnungsträger der neuen Saison. Hamburgs Handballer setzen im Rückraum künftig auf ein deutsch-österreichisches Freundschafts-Duo. Moritz Sauter (22) und Elias Kofler (25) sollen gemeinsam das schwere Erbe des abgewanderten Spielmachers Leif Tissier (25/wechselte nach Hannover-Burgdorf) antreten. Die beiden kennen sich, mögen sich, verstehen sich – und sind heiß auf die erste gemeinsame Saison in Hamburg. Beste Voraussetzungen also, um zusammen so etwas wie der „neue Tissier“ zu werden? Ja und Nein, wie im Gespräch mit der MOPO deutlich wird.



