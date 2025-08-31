mopo plus logo
Moritz Sauter und Elias Kofler im Trikot des HSV Hamburg

Ein Duo, das sich auch neben der Platte bestens versteht: Moritz Sauter (l.) und Elias Kofler Foto: Handball Sport Verein Hamburg

paidNeues Rückraum-Duo beim HSV Handball: Werden sie der neue Leif Tissier?

Der eine: Leistungsträger der letzten Saison. Der andere: Hoffnungsträger der neuen Saison. Hamburgs Handballer setzen im Rückraum künftig auf ein deutsch-österreichisches Freundschafts-Duo. Moritz Sauter (22) und Elias Kofler (25) sollen gemeinsam das schwere Erbe des abgewanderten Spielmachers Leif Tissier (25/wechselte nach Hannover-Burgdorf) antreten. Die beiden kennen sich, mögen sich, verstehen sich – und sind heiß auf die erste gemeinsame Saison in Hamburg. Beste Voraussetzungen also, um zusammen so etwas wie der „neue Tissier“ zu werden? Ja und Nein, wie im Gespräch mit der MOPO deutlich wird.

