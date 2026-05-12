Neuer Hauptsponsor: So heißt die Handball-Bundesliga künftig offiziell

Opel engagiert sich künftig gezielt im deutschen Spitzenhandball. Der Automobil-Hersteller wird ab dem 1. Juli neuer Namensgeber der Handball-Bundesliga der Männer (HBL), in der auch der Handball Sport Verein Hamburg spielt, und zugleich Sponsor der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaft. Dies gaben die drei Parteien am Dienstag bekannt. Die Verträge laufen jeweils über drei Jahre.

„Die Traditionsmarke Opel steht für Leistungsstärke, Innovation und hohe Verlässlichkeit, außerdem für herausragende technische Kompetenz. Das passt hervorragend zum Handballsport“, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker, auch Präsidiumsmitglied des Deutschen Handballbundes (DHB): „Dass sich dieser global tätige Automobilhersteller für uns entschieden hat, zeigt die große nationale und internationale Strahlkraft unserer Bundesliga.“

Die strategischen Maßnahmen von Opel innerhalb der „langfristig angelegten Kooperation“ umfassen laut Mitteilung die gezielte Förderung des Handballs sowie die Schärfung des Markenprofils. Zugleich unterstütze das Sponsoring die Identifikation von Opel im Umfeld des Hochleistungssports. Darüber hinaus wird Opel zum Mobilitätspartner.

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Bei den Auftritten der Nationalmannschaften werden Opels Schriftzug und Blitz auf den Trikots der Spielerinnen und Spieler sowie weiterer Verantwortlicher zu sehen sein. Das Gleiche gilt für alle Teams der Handball-Bundesliga. Die HBL wird darüber hinaus für die kommenden drei Spielzeiten offiziell auf allen Kanälen und in jeder Arena der Republik sichtbar zur Opel Handball-Bundesliga. (sid/vb)