Der neue Name ist nicht genug. Hamburgs Handballer gehen weiter ganz neue Wege. Jetzt sorgt der Bundesligist mit einer besonderen Offensive für Aufsehen. Der Handball Club Hamburg, ehemals HSV Hamburg, bietet Dauerkarten mit einer „Zufriedenheitsgarantie“ an. Wer in die Halle kommt und nicht überzeugt ist, bekommt sein Geld zurück.

Der Verein, der sich kürzlich umbenannt hat, spricht von einer im deutschen Sport erstmaligen und damit bislang einmaligen Aktion, mit der der HCH vor allem neue Fans locken, gewinnen und halten will.

Johannes Bitter: HCH hat den „Anspruch“ zu „begeistern“

Anzeige

„Wir sind überzeugt, dass wir Menschen bei unseren Heimspielen begeistern. Das ist unser Anspruch und unser neues Selbstverständnis als Handball Club Hamburg“, sagt Johannes Bitter, Geschäftsführer Sport des HCH. „Das wollen wir unter Beweis stellen und geben deshalb allen Fans die Möglichkeit, ihre Dauerkarte nach den ersten drei Heimspielen kostenlos zu stornieren, wenn sie nach den drei Spielen unzufrieden waren.“

„Wir sind überzeugt, dass wir Menschen bei unseren Heimspielen begeistern. Das ist unser Anspruch und unser neues Selbstverständnis als Handball Club Hamburg. Johannes Bitter

Der Verein spricht im Zuge der Aktion von „neuem Selbstbewusstsein“. Natürlich will der Verein damit auch die Nachfrage ankurbeln, gerade zum Start der Saison, der kurz bevorsteht. Denn Fakt ist, dass der Verein dauerhaft mehr Zuschauende in die Halle locken will – und aus wirtschaftlichen Gründen auch muss.

Anzeige

HCH: Erste drei Heimspiele gegen Stuttgart, Göppingen, Wetzlar

Im ersten Heimspiel empfängt die neuformierte Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am 2. September (19 Uhr) den TVB Stuttgart in der Barclays Arena. Es folgen die Heimspiele gegen Frisch Auf Göppingen (13. September, 16:30 Uhr) und gegen die HSG Wetzlar (27. September, 18 Uhr), die jeweils in der Sporthalle Hamburg steigen.

Anzeige

Die WochenMOPO 34/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

• Psychoterror, Schläge, Drohungen: Wenn der Nachbar zum Feind wird

• Block-Prozess: Der letzte Akt – für Christina Block geht es um alles

• 16 Seiten Sport: Kein Vuskovic! Warum der Bornauw-Transfer für den HSV trotzdem top ist

• Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Fantasy-Filmfest & Helge Schneider zwei Mal im Stadtpark

Wer also jetzt eine Dauerkarte kauft kann bei Unzufriedenheit „innerhalb von 14 Tagen nach dem dritten Heimspiel über ein Formular auf der HCH-Website aktiv die Rückgabe der Dauerkarte erklären“, erklärt der Verein das Prozedere. Dann wird das Geld für das Jahresticket vollständig zurückerstattet.

„Komplett risikolos“: So läuft die Geld-zurück-Garantie

Es gebe keinen Zwang, die Inanspruchnahme der Garantie zu begründen, so der Verein. Allerdings wünscht sich der HCH in diesem Fall Feedback. „Sollte es Fans geben, die ihr Geld zurückhaben wollen, sagen sie uns idealerweise ganz konkret, was ihnen nicht gefallen hat, dann haben wir die Chance, diese Themen anzupacken und uns zu verbessern.“

Die Aktion sei „komplett risikolos“, versichert der Klub, der ausdrücklich sowohl langjährige Fans, „die bis heute gezögert haben, ihre Dauerkarte für die kommende Saison zu verlängern“, als auch jene, die noch überlegen, ob sie sich erstmals eine Dauerkarte zulegen sollen, ansprechen und animieren will.

Auch bereits verkaufte Dauerkarten bekommen rückwirkend die Garantie

Was überraschend ist: Die Aktion gilt nicht nur für Neukunden. Alle bereits verkauften Dauerkarten werden laut Verein automatisch rückwirkend mit der Zufriedenheitsgarantie ausgestattet. Für sie gilt die Möglichkeit der Rückerstattung genauso, wie für alle bis zum Saisonstart noch verkauften Saisontickets.

Wir als Mannschaft geben den Fans die Garantie, dass wir immer alles geben werden. Elias Kofler

Der neue Mannschaftskapitän Elias Kofler, der mit dem HCH an diesem Sonntag in der ersten Runde des DHB-Pokals bei Drittligist MTV Braunschweig antritt, verspricht für die kommende Bundesliga-Saison maximalen Einsatz und leidenschaftlichen Kampf. „Wir als Mannschaft geben den Fans die Garantie, dass wir immer alles geben werden, um erfolgreich zu sein und für den HCH und die Stadt Hamburg kämpfen werden“, versichert der Österreicher.

DHB-Pokal: Handball Club Hamburg gegen MTV Braunschweig

Dauerkarten für alle 17 Liga-Heimspiele in der Sporthalle Hamburg und der Barclays Arena sind noch bis zum ersten Heimspiel am 2. September über die Vereins-Website erhältlich. Der Preis (ab 235,– Euro) setzt sich aus der individuellen Auswahl der Sitzplätze in den beiden Spielstätten zusammen.