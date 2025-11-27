mopo plus logo
Der norwegische Linkshänder Nicolai Daling wechselt im nächsten Sommer nach Hamburg.

Foto: HSV Hamburg

paidMegafon-Skandal in Norwegen: Das ist der neue Torjäger des HSV Hamburg

Der HSV Hamburg stellt sportlich Weichen und verändert weiter das Gesicht der Mannschaft. Mit der Verpflichtung des Norwegers Nicolai Daling setzt der HSVH ein Ausrufezeichen. Der Linkshänder ist amtierender Torschützenkönig der norwegischen Liga, wurde „Spieler des Jahres“. Für Schlagzeilen sorgte er zuletzt, weil er während eines Spiels mit einem pöbelnden Fan aneinandergeriet.


