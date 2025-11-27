Der HSV Hamburg stellt sportlich Weichen und verändert weiter das Gesicht der Mannschaft. Mit der Verpflichtung des Norwegers Nicolai Daling setzt der HSVH ein Ausrufezeichen. Der Linkshänder ist amtierender Torschützenkönig der norwegischen Liga, wurde „Spieler des Jahres“. Für Schlagzeilen sorgte er zuletzt, weil er während eines Spiels mit einem pöbelnden Fan aneinandergeriet.





