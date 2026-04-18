Es ist verdächtig ruhig beim HSV Hamburg in diesen Tagen und auch rundherum. Ungewöhnlich zu dieser Zeit des Jahres. Das Adjektiv „verdächtig“ ist in diesem Fall positiv gemeint. Keine Alarmstimmung, Kein Panik-Modus, keine Schlagzeilen, null Drama. Das diesjährige Lizenzierungsverfahren des Ligaverbandes HBL steht vor dem Abschluss, in Kürze gibt es die Bescheide für die Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Die für Mittwoch (22. April) geplante offizielle Bekanntgabe wird nach MOPO-Informationen eine Erfolgsmeldung sein für den HSVH.



