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Geschäftsführer Christian Hüneburg und Vizepräsident Johannes Bitter vom HSV Hamburg vor der Lizenz-Vergabe

Zuversicht: HSVH-Geschäftsführer Christian Hüneburg (l.) und Sportchef Jogi Bitter Foto: WITTERS

paidLizenz-Entscheidung der Bundesliga: So geht es für den HSV Hamburg diesmal aus

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Es ist verdächtig ruhig beim HSV Hamburg in diesen Tagen und auch rundherum. Ungewöhnlich zu dieser Zeit des Jahres. Das Adjektiv „verdächtig“ ist in diesem Fall positiv gemeint. Keine Alarmstimmung, Kein Panik-Modus, keine Schlagzeilen, null Drama. Das diesjährige Lizenzierungsverfahren des Ligaverbandes HBL steht vor dem Abschluss, in Kürze gibt es die Bescheide für die Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Die für Mittwoch (22. April) geplante offizielle Bekanntgabe wird nach MOPO-Informationen eine Erfolgsmeldung sein für den HSVH.

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