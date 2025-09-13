Der Saisonstart der Hamburger Handballer in die neue Bundesligasaison: gelungen. Mit 4:2 Punkten und viel Selbstvertrauen tritt der HSVH die Reise nach Kiel an, um aus der Außenseiterrolle den Rekordmeister anzugreifen. Alles kann, nichts muss. Für Aufsehen sorgt bislang die neue Siebenmeter-Rotation. Drei Schützen treten abwechselnd an. Trainer Torsten Jansen erklärt in der MOPO die ungewöhnliche Marschroute.



