Frederik Bo Andersen im Gespräch mit Casper Mortensen

Casper Mortensen (r.) war lange der bevorzugte Siebenmeter-Schütze des HSVH – Frederik Bo Andersen aber hat bislang eine hundertprozentige Erfolgsquote. Foto: WITTERS

paidKurios: Für dieses Bundesliga-Novum sorgen Hamburgs Handballer

Der Saisonstart der Hamburger Handballer in die neue Bundesligasaison: gelungen. Mit 4:2 Punkten und viel Selbstvertrauen tritt der HSVH die Reise nach Kiel an, um aus der Außenseiterrolle den Rekordmeister anzugreifen. Alles kann, nichts muss. Für Aufsehen sorgt bislang die neue Siebenmeter-Rotation. Drei Schützen treten abwechselnd an. Trainer Torsten Jansen erklärt in der MOPO die ungewöhnliche Marschroute.

