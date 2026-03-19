Kreisläufer-Coup! Hamburgs Handballer holen Norwegen-Star

Im Liga-Alltag kämpfen Hamburgs Handballer weiter um Punkte und nehmen nach dem spielfreien Wochenende die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen den Bergischen HC am Donnerstag auf. Hinter den Kulissen wird über die Saison hinaus geplant. Für eine zentrale Position hat der HSVH eine Verstärkung präsentiert: Martin Hovde.

Im Sommer wechselt der Norweger Hovde nach Hamburg. Der 24-jährige Kreisläufer kommt vom Topklub und Champions-League-Teilnehmer Kolstad HB. Der Verein hat enorme finanzielle Probleme und muss Spieler verkaufen, weshalb der HSVH den 2,01-Meter-Mann, dessen Vertrag beim norwegischen Meister noch über die laufende Saison hinaus gültig war, per Ablöse bekommen konnte. Hovde erhält einen Kontrakt bis 2030.

HSVH-Zugang Hovde gilt als Kreisläufer der Zukunft

Der Nationalspieler (neun Länderspiele) gilt in seiner Heimat als Kreisläufer der Zukunft, war mit Norwegen bei der EM im Einsatz – und dabei Teamkollege von HSVH-Keeper Robin Haug.

Sportdirektor Jogi Bitter freut sich über die Unterschrift von Martin Hovde. Handball Sport Verein Hamburg Sportdirektor Jogi Bitter freut sich über die Unterschrift von Martin Hovde.

„Er hat sich speziell im letzten Jahr extrem entwickelt“, sagt Hamburgs Sportchef Johannes Bitter. „Wir glauben, dass dieser Trend noch lange nicht vorbei ist. Daher setzen wir große Hoffnungen in ihn.“ Für Hovde geht mit dem Wechsel in die Bundesliga „ein Traum in Erfüllung“. Den HSVH sieht er als aufstrebenden Klub, mit dem er „das nächste Karrierelevel erreichen“ will.