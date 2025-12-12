Die Weichen für eine bessere Zukunft sind gestellt. Mit dem spektakulären Schuldenschnitt in Höhe von zehn Millionen Euro ist Hamburgs Handballern ein Befreiungsschlag gelungen. Der alternativlose Schritt ist ein Meilenstein, aber kann nur der Anfang sein auf dem Weg, den sportlich in der Bundesliga etablierten Verein auch wirtschaftlich endlich auf gesunde Beine zu stellen.



