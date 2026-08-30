Der HC Hamburg steht vor großen Herausforderungen nach dem Neustart. Die MOPO erklärt Ihnen, was alles neu ist bei Hamburgs Handballern.

Seit dem vergangenen Sommer da und nun Kapitän des HC Hamburg: der Österreicher Elias Kofler WITTERS

Große Vorfreude, viele Neuerungen, einige Fragezeichen. Am Sonntag starten Hamburgs Handballer bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in die neue Bundesliga-Saison. Nach dem Abschied prägender Akteure steht die nächste Neuausrichtung der Mannschaft an, die mit dem 39:28 im DHB-Pokal bei Drittliga-Klub MTV Braunschweig ihre Generalprobe bestanden hat. Der Verein muss nicht nur sportlich schnell wieder in die Spur finden, sondern endlich auch wirtschaftlich. Der Druck ist groß, der Wille auch. Die MOPO sagt, was Sie zum Saisonstart wissen müssen.

Name: Der Verein hat sich Anfang August in Handball Club Hamburg, kurz HCH, umbenannt. HSV Hamburg – das ist Vergangenheit. Auch das Logo ist neu.

Neue Rollen beim HCH für Kofler und Weller

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Kader: Im Sommer hat es mal wieder einen Umbruch gegeben. Neu an Bord sind die Kreisläufer Martin Hovde (Kolstad) und Jan Schmidt (Dormagen, in der vergangenen Rückrunde schon zeitweise dabei), Rückraum-Linkshänder Nicolai Daling (IL Bergen), Linksaußen Noah Beyer (Bergischer HC), Torhüter-Talent Leon Nowottny (Kiel/Großwallstadt) sowie Rückraum-Talent Alem Hadzic (RK Eurofarm Pelister), der zunächst überwiegend in der U23 spielen soll. Gleich mehrere langjährige und auch prägende Spieler sind von Bord gegangen: Niklas Weller (Karriereende), Jacob Lassen (RN Löwen), Cas­per Mortensen (HC Kopenhagen), Andreas Magaard (GOG) und Mohamed El-Tayar (Stuttgart).

Kapitän: Nachfolger von Weller ist Elias Kofler. Stellvertreter des Österreichers sind Moritz Sauter und Robin Haug.

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Führungsebene: Weller ist neuer Präsident (Nachfolger von Kay Spanger). Sportchef Johannes Bitter heißt jetzt offiziell Geschäftsführer Sport und Markus Rejek ist der neue kaufmännische Geschäftsführer (Nachfolger von Christian Hüneburg). Zuletzt war Rejek in gleicher Funktion beim 1. FC Köln tätig (2022 bis Februar 2025).

Hamburger Personaletat erneut geschrumpft

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Saisonziel: Nach Rang zehn in der Abschlusstabelle der Vorsaison legt sich Trainer Torsten Jansen wie immer nicht auf Platzierungen fest, verweist dabei auch auf den Umbau der Mannschaft. „Wir haben viele gute Jungs dazubekommen, aber die Mannschaft muss sich erst finden.“ Sportchef Bitter betont: „Wir werden uns in den nächsten ein, zwei Jahren nicht über Tabellenplätze, sondern über Leistungen und unser Auftreten definieren. Hohe Intensität, totale Leidenschaft.“ Aber er sagt auch: „Es wäre schön, wenn wir uns schnell im Mittelfeld einfinden.“ Dennoch bleibt abzuwarten, wie das Team die Abgänge verkraftet und sich die Neuen schlagen.

Etat: Der Gesamtetat des Klubs liegt nach MOPO-Informationen bei über sechs Millionen Euro, was unter anderem an den hohen Kosten im Spielbetrieb (u.a. Hallenmiete, Technik) liegt. Den Personaletat hat der HCH dagegen abermals reduziert – nach MOPO-Informationen auf unter drei Millionen Euro, was sich im Ligavergleich im unteren Drittel bewegt.

Zuschauerschnitt soll und muss ansteigen

Zuschauerziel: In der Vorsaison kamen im Schnitt 4713 Fans zu den Heimspielen. Dieser Schnitt soll (und muss) gesteigert werden, wenngleich der Zuspruch zu Saisonbeginn traditionell niedriger ist.

Hallen: Der HCH trägt seine 17 Heimspiele weiterhin in der Sporthalle Hamburg (3750 Plätze bei Handballspielen) und in der Barclays Arena (12.500) aus, will die Anzahl der Partien in der großen Halle im Volkspark in dieser Saison von sieben (vergangene Saison) auf acht bis neun steigern. Der Heim-Auftakt findet allerdings unfreiwillig dort statt, weil die Sporthalle nicht verfügbar ist.

Heimprogramm: Die ersten fest terminierten Heimspiele bestreitet der HCH gegen Stuttgart (2.9., Barclays Arena, 19 Uhr), Göppingen (13.9., Sporthalle, 16.30 Uhr), Wetzlar (27.9., Sporthalle, 18 Uhr) und die RN Löwen (30.10., Sporthalle, 20 Uhr).

Tickets: Karten gibt es über die Homepage des Klubs (hamburg-handball.de). Derzeit läuft eine Dauerkarten-Aktion mit Zufriedenheitsgarantie. Wer nach den ersten drei Heimspielen nicht überzeugt ist, kann die Dauerkarte zurückgeben und bekommt die Kosten erstattet.