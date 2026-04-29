Kabinen-Party geplant: HSVH-Leistungsträger vor DHB-Debüt

Hamburg wird wieder in der DHB-Auswahl vertreten: Nachdem Moritz Sauter die Europameisterschaft 2026 in Skandinavien verpasst hatte, darf sich der HSVH-Spielmacher als Teil des 17er-Kaders bei den beiden Länderspielen gegen Dänemark Mitte Mai beweisen. Ein besonderes Debüt steht an.

Nach seiner vorläufigen Nominierung für den 35er-Kader vor der EM in diesem Jahr war es ruhiger um den 23-Jährigen und die Nationalmannschaft geworden. Jetzt aber werden seine Leistungen belohnt – er soll bei der doppelten Neuauflage des EM-Finales 2026 gegen Olympia-, Welt- und Europameister Dänemark dabei sein. Gespielt wird am 15. und 17. Mai.

Doppelter DHB-Test gegen Handball-Gigant Dänemark

„Dänemark und wir werden eine der letzten Gelegenheiten nutzen, um rund um den Stamm der jeweiligen Teams noch einmal etwas zu testen“, erklärte DHB-Coach Alfred Gislason. Sauter freut sich auf die Herausforderung Dänemark, aber der Gegner sei ihm letztendlich egal: „Hauptsache ist, dass ich dabei bin“, sagte er der „Bild“.

Auch seine sechs dänischen Teamkollegen vom HSVH wissen bereits Bescheid: „Ich habe es dann allen mitgeteilt. Jeder hat mich beglückwünscht und sich für mich gefreut“, verriet der Spielmacher.

„Das ist pure Freude“ – Debüt in vertrautem Umfeld

Sauter bedeutet die Nominierung sehr viel: „Ich hatte es nie so richtig ausgesprochen, aber es war schon mein Ziel in den vergangenen Monaten, mal nominiert zu werden. Ich wusste, dass das nur mit Leistung geht. Jetzt bin ich froh, dass ich nominiert wurde. Das ist pure Freude.“ Diese Saison konnte er den HSVH schon mit 137 Toren und 58 Assists unterstützen. Jetzt will Sauter sein Können in der Nationalmannschaft unter Beweis stellen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht nur auf der gegnerischen Seite trifft der HSVH-Profi auf bekannte Gesichter. Neben ihm stehen sieben weitere U21-Weltmeister von 2023 im DHB-Aufgebot gegen Dänemark. Für Sauter sei es schön, alle wiederzusehen, wie er der „Bild“ erzählte: „Das macht den Einstieg für mich dann auch ein wenig einfacher. Es ist schon etwas Cooles, was Besonderes, etwas, was nicht jede Nationalmannschaft hat. Und es zeigt, wie gut die Jugendarbeit in unserem Land ist.“

Sauter: Nach seiner Premiere ist Kabinenparty angesagt

Die deutsche Mannschaft hat mit Dänemark noch eine Rechnung offen. Bei der Europameisterschaft im Februar verloren die Deutschen in einem packenden Finale mit 27:34 (16:18) gegen das Nachbarland.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein kleiner Traum“: HSVH schenkt Keeper einen Profivertrag

Die erste Partie absolviert die DHB-Auswahl am 15. Mai um 19.30 Uhr in Kopenhagen. Das Rückspiel steigt am 17. Mai um 15.30 Uhr in Köln. Und im Anschluss an das geplante A-Länderspiel-Debüt von Sauter soll am 20. Mai eine Kabinenparty starten – er habe alle seine Hamburger Kollegen schon eingeladen.